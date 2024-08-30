Otobüslerde 'Canlı Bomba' Paniği: “Acilen Yolcuları İndirin, Canlı Bomba Tehlikesi Var”
Otobüslerde 'Canlı Bomba' Paniği: “Acilen Yolcuları İndirin, Canlı Bomba Tehlikesi Var”
Kocaeli'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına gelen mesaj herkesi şoke etti.
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Otobüslere gönderilen, “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı büyük panik yarattı.
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Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.
Yetkililer, siber saldırı ihtimali üzerinde dururken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.
İşte o anlar:
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