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Otobüslerde 'Canlı Bomba' Paniği: “Acilen Yolcuları İndirin, Canlı Bomba Tehlikesi Var”

Otobüslerde 'Canlı Bomba' Paniği: “Acilen Yolcuları İndirin, Canlı Bomba Tehlikesi Var”

Kocaeli bomba
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 19:47

Kocaeli'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına  gelen mesaj herkesi şoke etti.

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Otobüslere gönderilen, “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı büyük panik yarattı.

Otobüslere gönderilen, “Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var.” mesajı büyük panik yarattı.

Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Mesajı gören otobüs şoförleri araçları durdurup yolcuları indirirken, mesaj üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

Olayın sahte ihbar olduğu değerlendirilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

Yetkililer, siber saldırı ihtimali üzerinde dururken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.

Yetkililer, siber saldırı ihtimali üzerinde dururken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.

İşte o anlar:

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gabriel

fena bir haber degil

oke

zevk aldığın kısım neresi haberde?