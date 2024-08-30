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Ebeveynler Dikkat: Mutfakta Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkıştı

Ebeveynler Dikkat: Mutfakta Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkıştı

oyun Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 18:55

Bebeklerin mutfak malzemeleri ile oyun oynamaktan çok zevk aldığını hepimiz biliriz. Ama bu sefer 2 yaşındaki bir bebek, mutfakta düdüklü tencere ile oyun oynarken başına gelmeyen kalmadı. 

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Batman'da meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

Batman'da meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

Çocuğunu kurtarmak için elinden geleni yapan annenin çabaları sonuç vermedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğunu kurtarmak için elinden geleni yapan annenin çabaları sonuç vermedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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gmzebrkts

gülenler çok mu komik ya acın başka bir tarafınıza gülün......

nevertheless

gülenlere bakma sen onlar kendini bilmeyenler

cnr80

gerçekten bazen anlam veremiyorum ya bu mutfak aletleri ile çocukların ne işi var??!! biri çamaşır makinesine girer,biri bulaşık makinesine girer, biri tence... Devamını Gör

gmzebrkts

arkadaşım sen o ufacık çoğu ne diye mutfağa tek başına bırakıyon ya bir baksana dikkat et yaa