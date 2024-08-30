Ebeveynler Dikkat: Mutfakta Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkıştı
Ebeveynler Dikkat: Mutfakta Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkıştı
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Batman'da meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.
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Çocuğunu kurtarmak için elinden geleni yapan annenin çabaları sonuç vermedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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gülenler çok mu komik ya acın başka bir tarafınıza gülün......
gülenlere bakma sen onlar kendini bilmeyenler
gerçekten bazen anlam veremiyorum ya bu mutfak aletleri ile çocukların ne işi var??!! biri çamaşır makinesine girer,biri bulaşık makinesine girer, biri tence... Devamını Gör
arkadaşım sen o ufacık çoğu ne diye mutfağa tek başına bırakıyon ya bir baksana dikkat et yaa