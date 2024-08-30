Çin'de Akılalmaz Olay: Uçakta Ağlayan Çocuğu Tuvalete Kitlediler!
Çin'de Akılalmaz Olay: Uçakta Ağlayan Çocuğu Tuvalete Kitlediler!
Çin'de bir uçuşta yaşanan olay, herkesi şoke etti. İki kadın yolcu, iç hat uçuşu sırasında ağlayan bir bebeği büyükannesinden ayırıp uçağın tuvaletine kilitledi.
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Akılalmaz olay, 24 Ağustos'ta Çin'in güneybatısındaki Guiyang şehrinden Şanghay'a yapılan bir uçuşta gerçekleşti.
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İki kadın yolcunun, uçuş sırasında susmadan ağlayan bir bebek için buldukları yöntem akıllara durgunluk verdi. Önce büyükannesinden ayırıp uçağın tuvaletine kilitlediler. Daha sonra da o anların videosunu sosyal medyada paylaştılar.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine olayın yaşandığı Juneyao Havayolları, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirket, olayın büyükannenin izniyle olduğunu ve "eğitim" alması için tuvalete götürüldüğünü açıkladı.
Çocuğu tuvalete kitleyip video çeken yolcu, Douyin isimli platforma videoyu yükledi. Videoda, kızın ağladığı ve kilitli tuvalet kapısından çıkmaya çalıştığı görüldü. Ancak tepkiler sonrası video silindi.
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