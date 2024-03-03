3 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Etiler'de bir mekanda kendinden yaşça küçük Ayaydın şirketlerinin veliahtıyla fazla samimi bir şekilde görüntülen Hadise'ye aşk şimdiden yaramış gibi görünüyor. Ünlü şarkıcının kırmızılar içerisindeki dans şovu ve sahnede "çocuk istiyorum" açıklaması olay oldu!
2. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetiklerle sosyal medyada ve magazin dünyasında epeye eleştiriye maruz kalmıştı hatırlarsanız. 28 Şubat'ta 29 yaşına giren oyuncu dün akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mekanın çıkışında muhabirlerle sohbet eden Deniz'in yüzündeki değişim yine dikkat çekti. Bu sefer gelen övgü doluyorumlara cevap verdi!
3. Eski futbolcu Pascal Nouma, Oya Çınar'ın OYALAMACA programına katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Nouma, çapkınlık konusuyla ilgili de konuştu.
4. Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Alizade, son TikTok videosunda bebeğini paylaştı. 'Yapıp gittim ilk defa görüyorum' dediği bebeği ve yorumları da sizler için derledik.
5. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız girdiği açıklamıştı. Kendisi, benzer durum yaşamamak için gazetecilerden evini çekmemelerini rica etmesine rağmen evinin önünde görüntülenince serzenişte bulundu.
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6. Heyecanla beklenen 2024 sezonunun gelip çattığı Formula 1 yarışları Bahreyn'de başladı. Pek çok ismin akın ettiği popüler etkinlikte Şeyma Subaşı da boy gösterdi. Gündüz yarış izleyip gece de veliaht prensin partisine katılan Şeyma Subaşı'nın telefon yasağını duyunca tuvaletten attığı videoyla dikkat çekti.
7. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti magazinde gündemimizden bir türlü düşmüyor bildiğiniz gibi. Hande Erçel'in okula dönmesi, Arzu Sabancı'nın kendisini kabul etmediği iddiaları derken epey konuştuk bu çifti. Son olarak bir mekan çıkışı görüntülenen Hande Erçel, gazetecileri görünce sevgilisi Hakan Sabancı'nın arkasına saklanarak dikkatleri üstüne çekti.
8. Arabeskin en sevilen "baba" denilen isimlerinden Müslüm Gürses'in ölümün üzerinden 11 yıl geçti. Ölümünün 11. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılan Müslüm Gürses'e, tek yumurta ikizi kadar benzeyen Elazığlı taksici Baki Çiçek dikkat çekti. Sokakta vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Baki Çiçek, Müslüm Gürses ile anılarından bahsetti.
9. Birce Akalay geçtiğimiz haftalar arkadaşı Nejat İşler'le beraber gittiği bir gece kulübünde yaşanan tatsız olayla gündeme gelmişti. İşler'in alkolü fazla kaçırıp eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attığı olayda başını duvara çarptığı söylenen Birce Akalay ilk açıklama yaparak sitem etti!
10. Survivor All Star 2024 bu kadar gündemdeyken ve reytingleri altüst ederken, eski yarışmacılar da sosyal medyada ve magazinde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Barış Murat Yağcı tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Turabi'ye gönderme yaptığı düşünülen Barış Murat Yağcı, Patronlar Dünyası'nın haberine göre Survivor öncesi yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyonu aşkın tazminat ödemek zorunda!
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11. Kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkartmayı başaran İsmail Hacıoğlu magazinin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri. "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filmindeki performansıyla alkış toplayan Hacıoğlu bu sefer Montenegro’da yaptığı yatırımla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun ülkemizden daha uygun fiyata aldığı ev yatırımına epey yorum geldi.
12. Paris Moda Haftası'na damgasını vuran Hande Erçel dünyaca ünlü markanın defilesinde ortalığı kasıp kavurdu. Bir kesim tarafından "cesur" bulunan elbisesiyle mankenlere taş çıkaran ünlü oyuncunun her pozu akıllara Hakan Sabancı ve müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'yı getirdi. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Arzu Hanım'ın cemiyetteki konuşmaları Hande Erçel'in bir miktar tadını kaçırabilir!
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