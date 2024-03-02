Cem Karaca Filmiyle Oyunculuğunu Arşa Çıkaran İsmail Hacıoğlu Karadağ'dan Ev Alınca Yorumlar Havada Uçuştu!

Kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkartmayı başaran İsmail Hacıoğlu magazinin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri. 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmindeki performansıyla alkış toplayan Hacıoğlu bu sefer Montenegro’da yaptığı yatırımla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun ülkemizden daha uygun fiyata aldığı ev yatırımına epey yorum geldi.