Cem Karaca Filmiyle Oyunculuğunu Arşa Çıkaran İsmail Hacıoğlu Karadağ'dan Ev Alınca Yorumlar Havada Uçuştu!
Cem Karaca Filmiyle Oyunculuğunu Arşa Çıkaran İsmail Hacıoğlu Karadağ'dan Ev Alınca Yorumlar Havada Uçuştu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Kadrosunda yer aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkartmayı başaran İsmail Hacıoğlu magazinin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri. 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmindeki performansıyla alkış toplayan Hacıoğlu bu sefer Montenegro’da yaptığı yatırımla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun ülkemizden daha uygun fiyata aldığı ev yatırımına epey yorum geldi.
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Ülkemizin şüphesiz en başarılı oyuncularından bir tanesi olan İsmail Hacıoğlu rol aldığı her yapımla yıldızını parlatmaya devam ediyor.
"Mahkum" dizisinde "Barış" ve "Savaş" adındaki ikiz kardeşlere hayat vererek oyunculuğuna bir kez daha şapka çıkarttımız ünlü oyuncu son zamanların en çok konuşulanları arasında yer alıyor.
Bunda Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı biyografi türündeki filmin etkisi çok büyük tabii! Hacıoğlu'nun Fikret Kuşkan, Melisa Döngel'le beraber başrolleri paylaştığı yapım epey sükse yarattı.
Anadolu Rock Müziği efsanelerinden Cem Karaca'ya hayat verdiği yapım henüz vizyona giremeden mahkemeye taşınmasıyla olay olmuştu. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca söz konusu yapımın kendisinden izin alınmadan çekildiğini söyleyerek hukuki yollara başvurmuştu.
Kariyeriyle sıkça karşımıza çıkan başarılı oyuncunun özel hayatı da sıkça masaya yatırılıyor. Son dönemlerde eski aşkına dönen ünlü ismin attığı her adım çok konuşuluyor.
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Yetenekleriyle gönüllere taht kurmayı başaran İsmail Hacıoğlu bu sefer de bir yatırım haberiyle gündemin öne çıkan isimleri arasındaki yerini aldı.
Aytaç Medya markasını kurmasıyla beraber yapımcılık kariyerine başarılı bir adım atan Aytaç Ağdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
Aynı zamanda “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin yapım ortaklarından olan Aytaç Ağdağ, Montenegro’da (Karadağ) bulunan Port Of Royals şirketine ait inşaat projesini sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.
Proje alanının İstanbul Havalimanı'ndan bir saat 10 dakikalık uçuş mesafesinde bulunduğunu söyleyen Ağdağ'ın gezisinde İsmail Hacıoğlu da vardı.
Müzik dünyasının yükselen genç isimlerinden Emirhan Çakal'ı da videoda gördük. Belki o da kendisine bir yatırım yapmak istemiştir.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; inşaat şirketinin hızla projesini devam ettirdiği, aynı zamanda Kumbor Limanı’nda eşsiz manzaraya sahip evlerin satış fiyatı yaklaşık 500 bin euro yani bizim para birimimize de vurursak 17 milyon TL'ye denk geliyor.
Projeyi çok beğendiğini dile getiren ünlü oyuncu inşaat alanını gezdikten sonra yatırım amacıyla kendisine oradan bir de ev aldığı iddia edildi.
1. Gelin, sosyal medyadan gelen yorumlardan bazılarını da beraber görelim!
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