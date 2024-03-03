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Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Katıldığı YouTube Kanalında Çapkınlık Açıklamasında Bulundu

Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Katıldığı YouTube Kanalında Çapkınlık Açıklamasında Bulundu

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.03.2024 - 14:49

Eski futbolcu Pascal Nouma, Oya Çınar'ın OYALAMACA programına katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan Nouma, çapkınlık konusuyla ilgili de konuştu. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=R3yDf...
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Eski Beşiktaş futbolcusu Pascal Nouma, ülkemizde en sevilen sporcuları arasında yer alıyor.

Eski Beşiktaş futbolcusu Pascal Nouma, ülkemizde en sevilen sporcuları arasında yer alıyor.

Nouma, maç esnasında yaptığı hareketten dolayı ceza almıştı ve sonrasında da futbolu bırakmıştı.

Nouma, maç esnasında yaptığı hareketten dolayı ceza almıştı ve sonrasında da futbolu bırakmıştı.

Sonrasında Kadir Çöpdemir ile yaptığı 'Tam Gaz' adlı programda kendisini dinledik.

Sonrasında Kadir Çöpdemir ile yaptığı 'Tam Gaz' adlı programda kendisini dinledik.

Survivor'a katılan Nouma, yarışmacı olduğu sezonda Nihat Doğan ile kavga ettikten sonra diskalifiye olmuştu.

Survivor'a katılan Nouma, yarışmacı olduğu sezonda Nihat Doğan ile kavga ettikten sonra diskalifiye olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Oya Çınar'ın OYALAMACA programına katılan Nouma, çapkınlık açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Oya Çınar'ın OYALAMACA programına katılan Nouma, çapkınlık açıklamasında bulundu.
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Nouma, kadınların çapkın olduğunu söyleyerek "Ben çapkın değilim. Kadınlar çapkın, onlar geliyor" açıklamasını yaptı.

Nouma, kadınların çapkın olduğunu söyleyerek "Ben çapkın değilim. Kadınlar çapkın, onlar geliyor" açıklamasını yaptı.

Programın tamamını da sizler için şöyle bırakalım.👇

Siz Pascal Nouma'nın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Pascal Nouma'nın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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