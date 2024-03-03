Afra Saraçoğlu, Hırsızlara Davetiye Çıkarırcasına Evinin Önünde Görüntülenince Gazetecilere Tepki Gösterdi

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız girdiği açıklamıştı. Kendisi, benzer durum yaşamamak için gazetecilerden evini çekmemelerini rica etmesine rağmen evinin önünde görüntülenince serzenişte bulundu. Detaylar...👇