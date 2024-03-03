Afra Saraçoğlu, Hırsızlara Davetiye Çıkarırcasına Evinin Önünde Görüntülenince Gazetecilere Tepki Gösterdi
Afra Saraçoğlu, Hırsızlara Davetiye Çıkarırcasına Evinin Önünde Görüntülenince Gazetecilere Tepki Gösterdi
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4C9tU...
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız girdiği açıklamıştı. Kendisi, benzer durum yaşamamak için gazetecilerden evini çekmemelerini rica etmesine rağmen evinin önünde görüntülenince serzenişte bulundu. Detaylar...👇
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Afra Saraçoğlu, gündemin en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi...
Kendisi, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor.
Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde evine hırsız girmişti. Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim için zor bir zamandı. Çok korktum. Çok üzüldüm. Bu konunun üzerinde çok durmak istemiyorum" demişti.
Kendisi, benzer bir durum yaşamamak için haklı olarak gazetecilerden evini çekmemeleri rica etmiş.
Geçtiğimiz günlerde evinin önünde görüntülenen Saraçoğlu, gazetecilere tepki gösterdi. 'Nurmagazins' de o anları paylaştı.👇
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