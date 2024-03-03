Rapçi Alizade, 'Yapıp Gittim' Dediği Bebeğini İlk Kez TikTok'ta Paylaştı
Rapçi Alizade, 'Yapıp Gittim' Dediği Bebeğini İlk Kez TikTok'ta Paylaştı
Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Alizade, son TikTok videosunda bebeğini paylaştı. 'Yapıp gittim ilk defa görüyorum' dediği bebeği ve yorumları da sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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Alizade, hem şarkılarıyla hem de paylaşımlarıyla gündem olan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Moskova'lı şarkıcı, hakkında açılan davalardan dolayı bir süredir ülkemize gelemiyor ve her fırsatta özlemini dile getiriyor.
Kendisi, geçtiğimiz günlerde Ezhel ile bir araya gelmişti ve yaptığı 'manitacılık' paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.
Ezhel'in annesi Ulya Turgut da bu konuda tepkisini göstermişti.
Gelelim esas konumuza...
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Alizade, TikTok'tan yaptığı son paylaşımda bir erkek bebeğe limon yedirdi. Alizade, bebeğin kendisinin olduğunu söyleyerek yine gündem olmayı başardı.
'Yapıp gitmiştim' dediği bebek ve video için sizleri şöyle alalım.👇
Ardından yorumlar da gecikmedi.👇
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