3 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dillerden düşmeyen şarkıları kadar doğal halleriyle de büyük beğeni toplayan Hayko Cepkin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla öne çıktı. Bir X (Twitter) kullanıcısının "Türkiye'de Ermeni olmak" diyerek yaptığı paylaşımında kendi fotoğrafını gören Hayko'dan gelen cevap destek topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz gün Bebek'te bir teknede arkadaşlarıyla görüntülenen Serenay Sarıkaya, çekilen fotoğrafların silinmesini istedi. Muhabirlerin yanına menajeri Ayşe Barım'ı yollayan Sarıkaya'nın keyfi epey kaçtı!
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül Çarşamba akşamı İstanbul'un ünlü mekanlarından Esma Sultan Yalısı'nda evlenecek. Düğün gecesi, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’i &me’nin performansıyla renklenecek.
Cezaevinden 19 Ağustos'ta tahliye olan çıktığı gibi de soluğu Engin Polat'ın yanında alan Dilan, 15 gün içerisindeki ikinci ziyaretini de bugün gerçekleştirdi! Ağzını yine bıçak açmadı...
Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında üstsüz poz vererek "dikkat çekmek ne yacağını şaşırdı" dedirten Şeyma Subaşı yine benzer bir paylaşımla çıkageldi. Cilt bakımı yaparken video çeken Subaşı bu sefer de "gizli" iç çamaşırı şovu yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan Ahu Tuğba'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan cenazesinden önce çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililer ünlü sanatçının vefatını, 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu neden cenaze nakil işlemleri, uçuş prosedürüne takıldı!
Şevval Şahin'in bir dönem en yakın arkadaşı olan ancak bir anda husumetli olduğu Şeyma Şubaşı'na benzer paylaşımlar yapmayı çok konuşulmuştu. "Taklit mi, pişti mi?" tartışmaları devam ederken Şevval Şahin'in Gülşen'le aynı elbiseyle poz vermesi yine dedikodu malzemesi oldu.
Son zamanlarda deniz kıyısında yaptığı gezilerle, yüzme ve dalış aktiviteleri ile ilgi odağı olan Ata Demirer denizden çıkardıklarıyla da gündeme oturuyor. Sezonun sonuna yaklaşırken dalış yapan Demirer bu sefer de denizden yarı değerli taş çıkarttı!
Cem Belevi'nin sahnede kayması bir zamanlar aşk yaşadığı ve iki kere aldattığı iddia edilen İrem Derici'nin ahı olarak yorumlandı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, geçtiğimiz gün arkadaşıyla bir mekanda otururken yan masadaki erkeklerden gelen ikramlardan rahatsız olup ortamı terk etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın