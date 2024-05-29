29 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Başak Dizer ve Özge Özpirinçci, Mercan'la Kurt Efe'yi cüce keçilerin ziyaret edildiği bir çiftliğe götürdü! Beraber büyüyen miniklerin pozları kalp eritti!
Bir dönemin efsanesi Hepsi grubu üyeleri arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde 20. yıl konserinin yapılamamasının nedeni olarak Gülçin Ergül'ü gösteren Yasemin Yürük'ün sözleri olay olmuştu. Gülçin, eski dostu Yasemin'in açıklamalarına tepki gösterirken Eren'den de destek geldi!
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizinin kadrosunda yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.
Kızıyla yaşadığı sorun her geçen dakika büyüyen Deniz Akkaya, kızının ifadesinin ortaya çıkmasının ardından öz babası ve eski eşinin iş birliği yaptığını öğrendiğini açıkladı. Ailesine, özellikle de eski eşine velayeti alması için yardım eden babasına öfke kusan Akkaya'nın açıklamaları yeniden ağızları açık bıraktı.
Dün gece 48. yaş doğum gününü kutlayan Gülşen'in Edis ve Mabel Matiz'le verdiği poz önce bir "bu üçlünün pozu şaka mı?" dedirtmiş övgüye boğulmuştu. Fotoğraf yayıldıkça, Gülşen'in son hali dikkat çekti. Kendisi dışında herkese benzetilen ünlü şarkıcı, dillere fena düştü!
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Sosyal medyanın yükselen isimlerinin başında gelen Danla Bilic aşk hayatıyla ilgi çeken isimlerden biri. Çakal'la biten aşkı sonrası yakın arkadaşı Ala Tokel ile birlikte milli futbolcularla görüntülenen Bilic'in kameralara yakalanınca panik haline girmesi dikkatlerden kaçmadı.
Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını seslendiren Nihat Doğan, şarkının asıl sahibine yaptığı haykırışlara rağmen bir cevap alamamıştı! Nihat Doğan ilk defa konuştu.
Transparan kıyafetiyle ödül töreninde boy gösteren Nesrin Cavadzade'nin sahnede yaptığı konuşma ilgi çekti!
Günümüzün en beğenilen çiftlerinden biri olan Volkan ve Zeynep Demirel çifti çoğumuzun hayranlıkla takip ettiği isimlerden biri. Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları iddialarıyla gündemi sallayan gözde çiftimizden birlikte poz geldi, sevenleri derin bir oh çekti!
Deniz Akkaya'nın kendi kızını ifşalamasının ardından başlayan tartışmalar anbean büyümeye devam ediyor. Ünlü mankenin, kızını "burnu sürtsün" diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini duyan Pucca ise yaşananlara kayıtsız kalamadı. Kendi çocuğu üzerinden Akkaya'yı tiye alan Pucca'dan "çüş artık" çıkışı geldi.
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