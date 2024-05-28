28 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'lı ünlülerimiz sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bartu Küçükçağlayan'ın kızı Mevsim'in sevinci ise bitmedi!
Geçtiğimiz ay, Sıla'nın "Zahmet Olmazsa" şarkısını seslendiren ve kendine hayran bırakan Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa hayalini gerçekleştirdi!
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak tanıdığımız Bennu Yıldırımlar olay yaratan Cannes Film Festivali hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi!
Boşanma iddialarının ardından @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından ilk kez beraber görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan dedikodulara cevap verdi. Anıl Altan konuyu toparlamaya çalışırken, yeniden "şu an" vurgusu yapan Pelin Akil kafa karıştırdı.
Her şarkısıyla gönülleri feth etmeyi başaran, listelerin başına yerleşen Semicenk playback tepkisinin ardından Amerikalı şarkıcı Charlie Puth'un 'Attention' şarkısını seslendirdi.
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Deniz Akkaya‘nın sosyal medyadan hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşım olay olmuştu. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; çocuğundan fiziki şiddet gördüğünü ifade eden Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasına alındı.
@muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Hepsi Grubu'nun Yasemin'ine 20. yıl konserini istemeyen Gülçin Ergül soruldu... Konuya yükselen Yasemin Yürük, eski dostu Gülçin'e fena verip veriştidi.
Selen Görgüzel'in sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarını Seren Serengil kendisine benzetti!
Kızıyla yaşadığı sorunları Twitter hesabından paylaşan Deniz Akkaya'ya Pınar Altuğ'dan destek gelmişti. Oğlunu tek başına büyüten Ece Erken'den Akkaya'ya destek gecikmedi!
Güzelliğiyle nam salan Defne Samyeli, ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun doğum gününde giydiği kombinle dillere düştü. Kıyafeti, Serenay Sarıkaya'nın Güney Kore'deki tarzına benzetilen Samyeli'ye çeşit çeşit yorum geldi.
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