28 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
29.10.2024 - 00:49
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Ekim Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
Süper Lig’in 10’uncu haftası, Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Mücadelenin ev sahibi Galatasaray, kritik maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Okan Buruk ve öğrencileri, 2-1'lik skorla üç puana uzandı 👇
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Galatasaray, Beşiktaş galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından siyah-beyazlı kulüp, hakem üzerinden ezeli rakibine cevap verdi 👇
Asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları devam ederken, 126 ekonomist ortak bir açıklama yaparak, zam artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını gözeten kapsamlı bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiği çağrısında bulundu 👇
126 Ekonomist Asgari Ücret İçin Ortak Bildiriye İmza Attı
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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Mahmut Ünlü, Alaattin Çakıcı ile görüşmesine dair açıklama yaptı. Ünlü, 'mütefekkir' olarak nitelediği Çakıcı ile dini konuları görüştüğünü iddia etti 👇
ASAL Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her ay düzenli olarak yaptırdığı anketlerde, ilk kez AK Parti, CHP’nin önünde yer aldı 👇
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısı için, "Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı 👇
MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” ifadelerine yer verdi. Bahçeli ayrıca “Bölücük terörünü silmek için kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı” açıklamasında da bulundu 👇
Tüm Türkiye'ye 'amin' dedirten TikTok fenomeni Gizem Yıldız, dövme yaptırdı. Dövme yapılan anları ve yeni dövmesini Instagram hesabından paylaşan Yıldız'ın başörtülüyken dövme yaptırması tartışma yarattı 👇
Dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. O anlar sosyal medyada gündem oldu👇
Ünlü şarkıcı Gülşen'in önceki gün geçirdiği kalp krizi yüzünden hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar’ı son yolculuğuna uğurladı 👇
Zeki Enes Akkan bir Müge Anlı izleyicisi olarak programda duyduğu yanlış kelimeleri sıralayarak hepimize doğrusunu unutturdu 👇
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