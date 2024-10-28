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118 Ekonomist Asgari Ücret İçin Ortak Bildiriye İmza Attı

118 Ekonomist Asgari Ücret İçin Ortak Bildiriye İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 10:06

Asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları devam ederken, 118 ekonomist ortak bir açıklama yaparak, zam artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını gözeten kapsamlı bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

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Yıl sonuna yaklaşıldıkça 2025'te uygulanacak asgari ücretle ilgili gündem de ısınıyor. Son olarak Washington'da Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamaları ise asgari ücretliyi tedirgin etmeyi başardı.

Yıl sonuna yaklaşıldıkça 2025'te uygulanacak asgari ücretle ilgili gündem de ısınıyor. Son olarak Washington'da Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamaları ise asgari ücretliyi tedirgin etmeyi başardı.

Buna karşılık yurt içinden ve yurt dışından 118 ekonomist ortak bildiriye imza atarak asgari ücretin beklenen değil gerçekleşen enflasyona göre artırılması çağrısında bulundu.

Buna karşılık yurt içinden ve yurt dışından 118 ekonomist ortak bildiriye imza atarak asgari ücretin beklenen değil gerçekleşen enflasyona göre artırılması çağrısında bulundu.

Bildiride enflasyonun, dar gelirli vatandaşları ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiği ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğü ifade edildi.

Bildiride enflasyonun, dar gelirli vatandaşları ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiği ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğü ifade edildi.

Ekonomistler, yüzde 25 olarak düşünülen oranın bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu söylediler ve uyarılarda bulundular.

Ekonomistler, yüzde 25 olarak düşünülen oranın bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu söylediler ve uyarılarda bulundular.

Ekonomistler, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu belirterek, enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını ifade ettiler.

Ekonomistler, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu belirterek, enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını ifade ettiler.

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