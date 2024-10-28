118 Ekonomist Asgari Ücret İçin Ortak Bildiriye İmza Attı
118 Ekonomist Asgari Ücret İçin Ortak Bildiriye İmza Attı
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Yıl sonuna yaklaşıldıkça 2025'te uygulanacak asgari ücretle ilgili gündem de ısınıyor. Son olarak Washington'da Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamaları ise asgari ücretliyi tedirgin etmeyi başardı.
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Buna karşılık yurt içinden ve yurt dışından 118 ekonomist ortak bildiriye imza atarak asgari ücretin beklenen değil gerçekleşen enflasyona göre artırılması çağrısında bulundu.
Bildiride enflasyonun, dar gelirli vatandaşları ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirdiği ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürdüğü ifade edildi.
Ekonomistler, yüzde 25 olarak düşünülen oranın bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici olduğunu söylediler ve uyarılarda bulundular.
Ekonomistler, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu belirterek, enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını ifade ettiler.
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