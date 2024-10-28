118 Ekonomist Asgari Ücret İçin Ortak Bildiriye İmza Attı

Asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları devam ederken, 118 ekonomist ortak bir açıklama yaparak, zam artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını gözeten kapsamlı bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.