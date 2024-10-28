İbrahim Kahveci’nin Asgari Ücret Zammı Tahmini: “Yüzde 35 Civarı Bekliyorum”

Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücrette yapılacak zamma daha aylar olmasına rağmen tahminler ortaya çıkmaya başladı. Dünya Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, bu yıl asgari ücrete yüzde 35 civarında zam beklediğini ifade etti. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi durumunda 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 952 lira olacak.