İbrahim Kahveci’nin Asgari Ücret Zammı Tahmini: “Yüzde 35 Civarı Bekliyorum”
İbrahim Kahveci’nin Asgari Ücret Zammı Tahmini: “Yüzde 35 Civarı Bekliyorum”
Türkiye’de tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücrette yapılacak zamma daha aylar olmasına rağmen tahminler ortaya çıkmaya başladı. Dünya Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, bu yıl asgari ücrete yüzde 35 civarında zam beklediğini ifade etti. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi durumunda 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 952 lira olacak.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, ABD’de yatırımcılarla yaptığı toplantıda asgari ücrete yüzde 25 civarı zam geleceğini söylediği iddia edilmişti.
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Asgari ücret, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla belli olacak.
Dünya Gazetesi’nden İbrahim Kahveci, yıllara göre açlık sınırı ile asgari ücreti karşılaştırarak 2025 yılında asgari ücret zammı ile ilgili tahminde bulundu.
“Bana soracak olursanız açıkçası yüzde 35 civarı bir zam bekliyorum diyebilirim.”
“Ortalıkta dolaşan yüzde 20-25 oranlarının hiçbir geçerliliğinin olduğunu sanmıyorum. Sadece açlık sınırı ile fark açılırken düşüğü gösterip geçmiş enflasyon farkını vermemeye yoruyorum.”
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Bu ekonomide yüzde 35 bile az gelir
%25 bile çokken adam % 35 diyor ya kafayı yicem
Sayın erdoğan 1993 yılında yapmış olduğunuz çay, simit hesabını günceller misiniz.