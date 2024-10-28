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Galatasaray , Beşiktaş
Süper Lig Lideri Evinde Hata Yapmadı: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etmeyi Başardı!

Süper Lig Lideri Evinde Hata Yapmadı: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etmeyi Başardı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 21:58

Süper Lig’in 10’uncu haftası, Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Mücadelenin ev sahibi Galatasaray, kritik maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Okan Buruk ve öğrencileri, 2-1'lik skorla üç puana uzandı.

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Ligin yenilgisiz iki ekibi karşı karşıya geldi.

Ligin yenilgisiz iki ekibi karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında bir beraberlikle 28 puan toplayan ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Galatasaray ile 8 maçtan, 6 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran Beşiktaş ile 10. haftada kozlarını paylaştı.

Maçtan galip ayrılan taraf, lider Galatasaray oldu.

Maçtan galip ayrılan taraf, lider Galatasaray oldu.

13. dakikada Sara’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez’in uzak kale direğinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Galatasaray skorda üstünlüğü ele aldı. 

67. dakikada ise Osimhen farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Nijeryalı yıldız, Gabriel Sara'nın ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

90+4'te Muci, mükemmel bir gole imza atarak farkı 1'de indirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

Derbi, 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile noktalandı.

Puan farkı, en yakın rakiple 6'ya çıktı.

Puan farkı, en yakın rakiple 6'ya çıktı.

Derbiden üç puan çıkaran sarı-kırmızılılar, bu sonuçla en yakın rakibi Samsunspor'la puan farkını 6'ya çıkardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, haftayı 20 puanla kapadı.

İki takımın sıradaki maçları 👇

İki takımın sıradaki maçları 👇

2 Kasım Cumartesi I 19.00

7 Kasım Perşembe I 20.45

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