Süper Lig Lideri Evinde Hata Yapmadı: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etmeyi Başardı!
Süper Lig Lideri Evinde Hata Yapmadı: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 Mağlup Etmeyi Başardı!
Süper Lig’in 10’uncu haftası, Galatasaray - Beşiktaş derbisine sahne oldu. Mücadelenin ev sahibi Galatasaray, kritik maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Okan Buruk ve öğrencileri, 2-1'lik skorla üç puana uzandı.
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Ligin yenilgisiz iki ekibi karşı karşıya geldi.
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Maçtan galip ayrılan taraf, lider Galatasaray oldu.
Puan farkı, en yakın rakiple 6'ya çıktı.
İki takımın sıradaki maçları 👇
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