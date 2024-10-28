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Arda Kardeşler'in Davinson Sanchez'e Sarı Kart Göstermemesi Beşiktaşlı Taraftarları İsyan Ettirdi

Arda Kardeşler'in Davinson Sanchez'e Sarı Kart Göstermemesi Beşiktaşlı Taraftarları İsyan Ettirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 21:12

Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk yarı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı. Sarı-kırmızılılar, 13'te Davinson Sanchez ile golü buldu. Kolombiyalı savunmacının, Beşiktaşlı futbolcularla mücadelesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Immobile ile Sanchez topsuz alanda karşı karşıya geldi. Sanchez'in İtalyan golcüye müdahelesinde hakem Arda Kardeşler "devam" dedi.

Immobile ile Sanchez topsuz alanda karşı karşıya geldi. Sanchez'in İtalyan golcüye müdahelesinde hakem Arda Kardeşler "devam" dedi.

Görüntü: beIN

Kolombiyalı defansın bu kez de Rafa Silva'nın ayağına müdahalesinde karar yine "devam" oldu.

Kolombiyalı defansın bu kez de Rafa Silva'nın ayağına müdahalesinde karar yine "devam" oldu.

Görüntü: beIN

Beşiktaş, pozisyonları paylaştı 👇

Beşiktaşlı taraftarlar, pozisyonlarda faul bile çalınmamasına, Davinson'un ilk 45 dakikayı sarı kartsız bitirmesine isyan etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, pozisyonlarda faul bile çalınmamasına, Davinson'un ilk 45 dakikayı sarı kartsız bitirmesine isyan etti.
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