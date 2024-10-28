Arda Kardeşler'in Davinson Sanchez'e Sarı Kart Göstermemesi Beşiktaşlı Taraftarları İsyan Ettirdi

Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk yarı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı. Sarı-kırmızılılar, 13'te Davinson Sanchez ile golü buldu. Kolombiyalı savunmacının, Beşiktaşlı futbolcularla mücadelesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.