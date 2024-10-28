Arda Kardeşler'in Davinson Sanchez'e Sarı Kart Göstermemesi Beşiktaşlı Taraftarları İsyan Ettirdi
Arda Kardeşler'in Davinson Sanchez'e Sarı Kart Göstermemesi Beşiktaşlı Taraftarları İsyan Ettirdi
Galatasaray - Beşiktaş maçında ilk yarı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı. Sarı-kırmızılılar, 13'te Davinson Sanchez ile golü buldu. Kolombiyalı savunmacının, Beşiktaşlı futbolcularla mücadelesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Immobile ile Sanchez topsuz alanda karşı karşıya geldi. Sanchez'in İtalyan golcüye müdahelesinde hakem Arda Kardeşler "devam" dedi.
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Kolombiyalı defansın bu kez de Rafa Silva'nın ayağına müdahalesinde karar yine "devam" oldu.
Beşiktaşlı taraftarlar, pozisyonlarda faul bile çalınmamasına, Davinson'un ilk 45 dakikayı sarı kartsız bitirmesine isyan etti.
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