Devlet Bahçeli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı: “Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmamalıdır”
Devlet Bahçeli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı: “Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmamalıdır”
MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” ifadelerine yer verdi. Bahçeli ayrıca “Bölücük terörünü silmek için kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı” açıklamasında da bulundu.
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Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı gündemin bir numaralı konusu olmuştu.
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Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınlandığı mesajda da konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
“Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” ifadesini kullanan Bahçeli, var olan sorunun bölücü terör sorunu olduğunu ifade etti.
“Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir.” ifadesini kullanan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:
“Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır.”
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