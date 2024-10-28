Devlet Bahçeli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı: “Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmamalıdır”

MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayınladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır.” ifadelerine yer verdi. Bahçeli ayrıca “Bölücük terörünü silmek için kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı” açıklamasında da bulundu.