27 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yolda yürüdüğü sırada bir hayranı tarafından kayıt altına alınan Sinan Akçıl'ın kazaya sebep olduğu anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kaza yerini terk eden Akçıl'ın kaçtığı söylenmişti. Ünlü şarkıcı konu hakkında ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
2. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Müge Boz, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara isyan etti. Bir hafta sonra ikinci kez anne olacak olan oyuncu, "Allah kurtarsın" mesajlarını görünce sinirlerine hakim olamadı.
3. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti son günlerde boşanacakları iddialarıyla epey bir gündemde. İkili bu haberleri kesin bir dilde yalanlasalar da iddialar sürmeye devam ediyor. Son olarak Anıl Altan'ın Galatasar'ın şampiyonluğunu kızlarıyla kutladığı pozun altına, Pelin Akil'in yaptığı yorum dikkatleri üstüne çekti.
4. Samimiyetine ve güzelliğine hayran olduğumuz Eda Ece için hala taze anne diyebiliriz. Minik kızı Mina İpek'le yeni pozunu sosyal medyada paylaşan Eda Ece, fotoğrafıyla bizi eritirken açıklamasıyla güldürdü.
5. Hande Erçel ve Hakan Sabancı herkesin öngörülerini haksız çıkartarak uzun bir süredir birlikte bildiğiniz gibi. Henüz yeni Cannes'dan dönen çift bu sefer de Nazlı Sabancı'nın kardeşinin düğününe katıldı. Hande Erçel'in müstakbel eltisini yalnız bırakmayıp düğüne katılması dikkat çekti!
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6. Bir süredir tahliye olacağına ilişkin haberler dolaşan Dilan Polat hakkında yeni haber geldi. Mynet'ten Ersel Yıldırım'ın haberine göre Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak!
7. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu ilan ettiği gece koyu Galatasaraylı Öykü Karayel ve koyu Fenerbahçeli Nejat İşler birlikteymiş! Bakın, neler yaşanmış!
8. Emrullah Erdinç'in tahliye beklerken Bakırköy Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne üç aylık yatışı verilen Dilan Polat'ın bir önceki Bakırköy deneyiminde koğuş arkadaşıyla ilgili anlattığı detaylar şoke etti.
9. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık üstü kapalı göndermelerde bulunan Arzu Sabancı'nın "annelik" odaklı gönderileri, "gelini Nazlı Sabancı'ya gönderme mi yapıyor?" dedirtti!
10. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la Mehtap'ı izlemeye gitti. Mali ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen ortamdan tamamen kopuk Mehmet Ali Erbil'in alakasızlığı dillere fena düştü!
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11. Uzun bir süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla kendi kızını ifşa etti...
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