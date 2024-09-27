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27 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

27 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 00:55

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Tuğba'nın kızı Anjelik, Ekol TV'ye annesi hakkında yürek burkan açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Tuğba'nın kızı Anjelik, Ekol TV'ye annesi hakkında yürek burkan açıklamalarda bulundu.

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Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalarımıza kazınan Sevda Demirel, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programında bomba gibi itiraflarda bulundu.

Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalarımıza kazınan Sevda Demirel, konuk olduğu Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programında bomba gibi itiraflarda bulundu.

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Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümü kazandığını ve hayallerinin gerçek olduğunu açıklayan Buse Varol, kazandığı bölüme devam edemeyeceğini nedenleriyle açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda psikoloji bölümü kazandığını ve hayallerinin gerçek olduğunu açıklayan Buse Varol, kazandığı bölüme devam edemeyeceğini nedenleriyle açıkladı.

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Şimdilerde bir erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül, güzelliğiyle çok konuşuluyor. Ünlü isim meğer güzelliğini annesine borçluymuş!

Şimdilerde bir erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül, güzelliğiyle çok konuşuluyor. Ünlü isim meğer güzelliğini annesine borçluymuş!

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Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, halk konseri için davet ettiği Derya Uluğ’a kilosu kadar altın vereceğini söyleyerek ünlü sanatçıya pirinç hediye etti!

Edirne İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, halk konseri için davet ettiği Derya Uluğ’a kilosu kadar altın vereceğini söyleyerek ünlü sanatçıya pirinç hediye etti!

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi markası Fenty'nin yeni iç çamaşırı kreasyonunun tanıtım çekimi için kameralar karşısına geçti. Ünlü isim cesur pozlarıyla takipçilerini etkilemeyi başardı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi markası Fenty'nin yeni iç çamaşırı kreasyonunun tanıtım çekimi için kameralar karşısına geçti. Ünlü isim cesur pozlarıyla takipçilerini etkilemeyi başardı.

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Tayfun Duygulu, SMA hastası Umutcan bebeğe destek olmak amacıyla saksafonunu 200 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu.

Tayfun Duygulu, SMA hastası Umutcan bebeğe destek olmak amacıyla saksafonunu 200 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sundu.

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Cosmopolitan dergisinin kapak kızı oldu. Tilki, Serli Gazer'e verdiği röportajda ''Bu hayatta her şeye kafa tutabilirim diyerek kendisine yöneltilen soruları kendinden emin bir şekilde yanıtlandırdı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Cosmopolitan dergisinin kapak kızı oldu. Tilki, Serli Gazer'e verdiği röportajda ''Bu hayatta her şeye kafa tutabilirim diyerek kendisine yöneltilen soruları kendinden emin bir şekilde yanıtlandırdı.

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Antalya'daki tarlasına traktörle Funda Arar'ın ismini yazdıran çiftçi, sanatçıyla buluştu!

Antalya'daki tarlasına traktörle Funda Arar'ın ismini yazdıran çiftçi, sanatçıyla buluştu!

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Türk popunun en dev isimlerinden biri olan Murat Boz'u sık sık sahne performanslarıyla duyar olduk. Geçtiğimiz gece muhabirler tarafından Murat Boz'a çok 'eleştirilen' dansları soruldu, şarkıcı o eleştirilere cevabı sahneden verdi!

Türk popunun en dev isimlerinden biri olan Murat Boz'u sık sık sahne performanslarıyla duyar olduk. Geçtiğimiz gece muhabirler tarafından Murat Boz'a çok 'eleştirilen' dansları soruldu, şarkıcı o eleştirilere cevabı sahneden verdi!

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Bir dönem moda programlarının aranan isimlerinden birisi olan Kemal Doğulu, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'yı merceğine aldı. Aramızda Kalmasın isimli programa konuk oldu ve kombinleri yorumladı. İki güzelin, geçtiğimiz günlerde yaptıkları maskülen kombinleri Doğulu'nun kendi üslubunda yorumlayışı ağızları açık bıraktı.

Bir dönem moda programlarının aranan isimlerinden birisi olan Kemal Doğulu, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'yı merceğine aldı. Aramızda Kalmasın isimli programa konuk oldu ve kombinleri yorumladı. İki güzelin, geçtiğimiz günlerde yaptıkları maskülen kombinleri Doğulu'nun kendi üslubunda yorumlayışı ağızları açık bıraktı.

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