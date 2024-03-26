26 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran Hasan Can Kaya, bu kez Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Fantezisini söyleyen seyircisine Survivor ve Acun Ilıcalı'lı cevap veren Kaya bir kez daha ortalığı kırdı geçirdi.
2. Amerikalı rapçi, yapımcı ve yönetici Sean John Combs, bilinen adıyla Diddy'nin ABD'deki evlerine İç Güvenlik Bakanlığı tarafından baskın düzenlendi. Dört tanığın ifadesi üzerine açılan tecavüz, insan kaçakçılığı ve taciz soruşturmasının ardından Los Angeles ve Miami'deki evlerinin dışına komuta merkezleri kuruldu. Diddy'nin ortalarda olmamasının ardından özel jetinin takip edilmesiyle, Karayipler'de olduğu bildirildi.
3. Ekranların sevilen iki oyuncusu Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir, Ceyda Düvenci'nin programı olan Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Bir tiyatro oyununda beraber sahne alan iki ünlü isim, oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Güzelliğini annesinden alan Yasemin Kay Allen ise, annesiyle ilgili yorumda bulundu!
4. Taylor Swift'in 2025 yılında İstanbul'da konser vereceğine dair iddialar bile herkesi şimdiden heyecanlandırmış, sosyal medyada fena goygoylar döndürmüştü! Bu konser iddiasına dair bir açıklama, turne ile tüm bilgi ve detayları aktaran hesaptan geldi. The Eras Tour hesabı iddialara yeşil ışık yaktı...
5. Son zamanlarda yaptığı Seda Sayan yorumlarıyla öne çıkan Seren Serengil, sabahların sultanını bu sefer de aşk hayatından vurdu! Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'le arasındaki yaş farkını eleştiren Serengil'in kendi ilişkisini unutması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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6. Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı'dan boşandı. Buse Terim sürpriz ayrılık sonrası paylaştığı ilk mesajında, "Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
7. İki bebek annesi, dünyaca ünlü şarkıcı, şarkı yazarı, iş insanı ve oyuncu Robyn Rihanna Fenty; Vogue China için kameraların karşısına geçti. Tanrıçamızın kafası şu sıralar biraz karışık olabilir çünkü, dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlunun düğününden sonra kendisini Yıldız Tilbe olarak gördük, çingene olarak gördük, şimdi de Beyoncé olarak karşımıza çıktı.
8. Bir döneme damga vuran ve etkisi hala süren Kara Sevda dizisinin izlemeyen neredeyse kalmazken, dizinin başrolü Neslihan Atagül popüler dizi hakkında yıllar sonra konuştu.
9. Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin başka bir köpeğe saldırması sonucu ölümüne yol açması gündeme bomba gibi düştü. Daha önce suçlamaları kabul etmediğini belirten yazılı bir açıklama yapan Banu Parlak bu sefer de videolu paylaşımlarla yaşananları kendi penceresinden detaylıca anlattı!
10. Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti setinden bomba görüntüler yayınlandı. Dizinin resmi hesabından yayınlanan kamera arkasında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu set kameramanı olurken, o anlar paylaşım rekoru kırdı.
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11. Son olarak 'Adım Farah' dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, bu kez Bollywood yıldızlarını kapağına taşıyan derginin kapak yüzü oldu. Güzel oyuncu, kapak yüzü olduğu Hindistan'ın en prestijli dergilerinden Hi Celeb için röportaj da verdi. Hayat verdiği karakterler ve hedefleri hakkında açıklamada bulunan Özdemir, 'oyuncu olmasa ne olmak isterdi?' sorusuna da yanıt verdi.
12. Seda Sayan'ın 2 buçuk milyonu aşkın fiyata sahip olan özel yapım çantası geçtiğimiz gün hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız. Çantanın değeri çok konuşulurken, konu birden gerçek olup olmadığına geldi. Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Yelda Kırçuval, gerçek olup olmadığını anlamak için tükürük testine tabi tutacağımızı söyledi!
13. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaybettiğimiz usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, acılı sürecin ardından ilk kez konuştu. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Aysun Aslan Uğur, geçtiğimiz günlerde MFÖ grubunun ilk kez Özkan Uğur olmadan ve 'MF' ismi ile sahneye çıkması konuna ilişkinde açıklamalarda bulundu.
14. Türk televizyonlarına damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncularından Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından paylaştığı tesettürlü pozlarıyla gündeme damgasını vurmuştu. O pozlar hakkında ilk kez açıklama yapan Ersubaşı hakkındaki kötü yorumlara da sitem etti.
15. Son dönemin parlayan yıldızlarından Su Burcu Yazgı Coşkun genç yaşına rağmen dizilerin başrollerinde yer almaya başladı. Son olarak Burak Deniz'le Şehrazad adlı dizide başrol için anlaşan Coşkun'un partneriyle arasındaki 15 yaş fark büyük olay yaratırken, Coşkun dizi ve rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu.
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16. Dilan Polat davasının en başından beri herkesin merak ettiği ve ne yapacak diye beklediği isim elbette yardımcısı Şule. Herkesin "Dilan Polat'ın kara kutusu" olarak bahsettiği Şule, bir süre ortalardan kaybolmuş, ardından dönmüş ve çocukların yanında olduğunu duyurmuştu. Sınır dışı edilen Şule'nin bu sefer de gece kulübü açtığı öğrenildi!
17. Banu Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği 'Drago' adlı alabay cinsi köpeğinin bir başka köpeğe saldırıp öldürmesine sosyal medya kullanıcılarından sonra bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi!
18. A Milli Futbol Takımı’nın başarılı stoperi Merih Demiral, Avusturya ile oynayacağımız hazırlık maçının öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, yeni imajı hakkında da ilk kez konuştu.
19. Sevilen oyuncu Anne Hathaway'in 2012 yılında dünyaevine girdiği Adam Shulman ile mutlu bir evliliği var. Jonathan ile Jack adında iki oğlu olan Anne Hathaway, sahnede düşük yaptığı söyleyerek samimi açıklamalarda bulundu.
20. Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, yeğeni Mavi'nin babası Caner Yıldırım, kendi acı tecrübesinden yola çıkarak kanser olduğunu açıklamak zorunda kalan Galler Prensesi Kate Middleton'a yapılan zorbalığa sert çıkmıştı. Prensesin hala kayıp olduğunu ve türlü teorilerle son açıklamasının da yapay olduğunu düşünenleri gördükçe çileden çıkan Caner Yıldırım, yine takipçilerine sert çıktı.
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