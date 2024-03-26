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Yasemin Kay Allen: Annen Senden Daha Güzel Yorumlarına Artık Alıştım!

Yasemin Kay Allen: Annen Senden Daha Güzel Yorumlarına Artık Alıştım!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 18:20

Ekranların sevilen iki oyuncusu Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir, Ceyda Düvenci'nin programı olan Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Bir tiyatro oyununda beraber sahne alan iki ünlü isim, oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Güzelliğini annesinden alan Yasemin Kay Allen ise, annesiyle ilgili yorumda bulundu!

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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Dokuz Oğuz dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Dokuz Oğuz dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

Bugüne kadar pek çok projede yer alarak adından söz ettiren ünlü isim, magazin manşetlerinden de eksik olmuyor. Güzelliği ve başarılı kariyeriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni sevgilisiyle magazin gündemini epey şaşırttı.

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni sevgilisiyle magazin gündemini epey şaşırttı.

Amerikalı aynasız adıyla bilinen Erdal Kaya ile aşkını duyuran ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düştü. Herkesi şaşırtmayı başaran yeni çiftin bu pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Herkesin yakıştırdığı bu çift, nazara karşı önlem almayı da ihmal etmedi;

Yasemin Kay Allen, son olarak şu sıralar beraber tiyatro oyunu sahnelediği ünlü oyuncu Murat Cemcir ile Ceyda Düvenci'in programına konuk oldu.

Yasemin Kay Allen, son olarak şu sıralar beraber tiyatro oyunu sahnelediği ünlü oyuncu Murat Cemcir ile Ceyda Düvenci'in programına konuk oldu.

Sergiledikleri tiyatro oyunlarıyla ilgili konuşan ünlü Allen ve Cemcir, hayatlarına dair de pek çok soruyu yanıtladı.

İngiliz bir anne ve babanın kızı olan Yasemin Kay Allen, 'Kay' isminin nereden geldiğini açıkladı.

İngiliz bir anne ve babanın kızı olan Yasemin Kay Allen, 'Kay' isminin nereden geldiğini açıkladı.

Kay isminin göbek adı olduğunu açıklayan ünlü isim, annesinin sadece fonetik olarak kulağa daha hoş geldiği için Kay ismini tercih ettiğini söyledi.

Ceyda Düvenci, Yasemin Kay Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu'na ise "Sizin de genetiğiniz nedir arkadaş, bakmalara doyamıyor insan" dedi.

Ceyda Düvenci, Yasemin Kay Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu'na ise "Sizin de genetiğiniz nedir arkadaş, bakmalara doyamıyor insan" dedi.

Murat Cemcir, Yıldızoğlu'nun provalara geldiğini söyleyerek 'nasıl bir neşe, nasıl bir güzellik...bizi aldı götürdü' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Kay Allen ise "Annen senden daha güzel yorumlarına alıştım artık. Hala benden güzel" dedi.

Yasemin Kay Allen ise "Annen senden daha güzel yorumlarına alıştım artık. Hala benden güzel" dedi.

Güzelliğini annesinden alan ünlü oyuncu, annesinin güzelliğinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Yasemin Kay Allen'ın annesi Sonia Eddy, 19 yaşında Türkiye'ye gelmiş ve Suna Yıldızoğlu ismini almıştı.

Yasemin Kay Allen'ın annesi Sonia Eddy, 19 yaşında Türkiye'ye gelmiş ve Suna Yıldızoğlu ismini almıştı.

Kayhan Yıldızoğlu'yla evlenip Suna Yıldızoğlu ismini alan Sonia Eddy, onlarca dizi ve filmde rol almıştı. Londra'da doğan Yasemin Kay Allen ise Türkiye'ye geldiğinde henüz 3 aylıktı.

Suna Yıldızoğlu, Cüneyt Arkan ile birlikte “Yıkılmayan Adam”, Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte “Petrol Kralları” gibi filmlerde rol almıştı.

Suna Yıldızoğlu, Cüneyt Arkan ile birlikte “Yıkılmayan Adam”, Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte “Petrol Kralları” gibi filmlerde rol almıştı.

18. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan ünlü isim, pek çok ünlü yapımda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştı.

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Sinemmmmm

Genetik böyle bir şey

Mehmet UĞUR

Şarap gibi kadın deyiminin kaynağıdır.