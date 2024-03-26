Yasemin Kay Allen: Annen Senden Daha Güzel Yorumlarına Artık Alıştım!
Yasemin Kay Allen: Annen Senden Daha Güzel Yorumlarına Artık Alıştım!
Ekranların sevilen iki oyuncusu Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir, Ceyda Düvenci'nin programı olan Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Bir tiyatro oyununda beraber sahne alan iki ünlü isim, oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Güzelliğini annesinden alan Yasemin Kay Allen ise, annesiyle ilgili yorumda bulundu!
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Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak Dokuz Oğuz dizisiyle seyirci karşısına çıktı.
Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni sevgilisiyle magazin gündemini epey şaşırttı.
Yasemin Kay Allen, son olarak şu sıralar beraber tiyatro oyunu sahnelediği ünlü oyuncu Murat Cemcir ile Ceyda Düvenci'in programına konuk oldu.
İngiliz bir anne ve babanın kızı olan Yasemin Kay Allen, 'Kay' isminin nereden geldiğini açıkladı.
Ceyda Düvenci, Yasemin Kay Allen ve annesi Suna Yıldızoğlu'na ise "Sizin de genetiğiniz nedir arkadaş, bakmalara doyamıyor insan" dedi.
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Yasemin Kay Allen ise "Annen senden daha güzel yorumlarına alıştım artık. Hala benden güzel" dedi.
Yasemin Kay Allen'ın annesi Sonia Eddy, 19 yaşında Türkiye'ye gelmiş ve Suna Yıldızoğlu ismini almıştı.
Suna Yıldızoğlu, Cüneyt Arkan ile birlikte “Yıkılmayan Adam”, Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte “Petrol Kralları” gibi filmlerde rol almıştı.
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Genetik böyle bir şey
Şarap gibi kadın deyiminin kaynağıdır.