Yasemin Kay Allen: Annen Senden Daha Güzel Yorumlarına Artık Alıştım!

Ekranların sevilen iki oyuncusu Yasemin Kay Allen ve Murat Cemcir, Ceyda Düvenci'nin programı olan Bambaşka Sohbetler'e katıldı. Bir tiyatro oyununda beraber sahne alan iki ünlü isim, oldukça samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Güzelliğini annesinden alan Yasemin Kay Allen ise, annesiyle ilgili yorumda bulundu!