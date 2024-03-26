Bülent Ersoy'un Yeni Aldığı Elmas ve Pırlanta Bezeli Lüks Saatin Fiyatını Duyunca Düşüp Bayılacaksınız
Bülent Ersoy'un Yeni Aldığı Elmas ve Pırlanta Bezeli Lüks Saatin Fiyatını Duyunca Düşüp Bayılacaksınız
Bülent Ersoy lüks alışveriş tutkusundan vazgeçmiyor. Diva bu sefer de kendisine elmas ve pırlanta bezeli Rolex bir saat aldı. Gözlerinizin kör olmasına hazır mısınız?
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Bülent Ersoy'un ihtişam ve lüks tutkusunu bilen bilir. Her zaman pahalı kıyafetler almayı seven Diva, 2021 yılında bu kürkü 450 bin TL'ye satın almış ve büyük bir tepki görmüştü.
Ama onun asıl olayı mücevher. Mesela taşı "kafam kadar" diye tabir edilen şu yüzüğü birkaç sene önce 2 milyon TL verip almıştı.
Hani gönlünden kopup bize herhangi bir yüzüğünü, küpesini verse birçoğumuzun hayatı kurtulur. Öyle pahalı takılar bunlar!
Diva bu sefer de duramamış ve kendisine şu aşağıda görmüş olduğunuz Rolex saati satın almış.
Saatin kadranı elmas ve pırlantalardan oluşuyor. Ancak her isteyen bu saate kavuşamıyor çünkü sipariş için epey bir süre beklemek gerekiyor.
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Biraz daha yakından bakmak isterseniz saat bu ancak Bülent Hanım'daki Romen rakamlı versiyonu.
Saatin fiyatının yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor!
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