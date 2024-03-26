Bildiğiniz Tüm Tespit Etme Yöntemelerini Unutun: Seda Sayan'ın 2 Milyonluk Çantasına Tükürük Testi Yapacağız!

Dediğimiz gibi Seda Sayan sektörde çok uzun yıllardır pek çok farklı çalışma sürdürdü. Şarkılarıyla herkesi eğlendirip sahne şovlarını sergilerken, diğer bir yandan dizi ve filmlerde rol aldı. Tabii son yıllarda kendisini sunucu olarak gündüz kuşağında görüyoruz. Bu da epey birikim demek...