Bildiğiniz Tüm Tespit Etme Yöntemelerini Unutun: Seda Sayan'ın 2 Milyonluk Çantasına Tükürük Testi Yapacağız!
Bildiğiniz Tüm Tespit Etme Yöntemelerini Unutun: Seda Sayan'ın 2 Milyonluk Çantasına Tükürük Testi Yapacağız!
Seda Sayan'ın 2 buçuk milyonu aşkın fiyata sahip olan özel yapım çantası geçtiğimiz gün hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız. Çantanın değeri çok konuşulurken, konu birden gerçek olup olmadığına geldi. Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Yelda Kırçuval, gerçek olup olmadığını anlamak için tükürük testine tabi tutacağımızı söyledi!
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Özel hayatı, açıklamaları ve geçirdiği estetik operasyonlar ile Seda Sayan'ı magazinde epey bir anıyoruz.
Uzun yıllardır çalışmasının da bazı getirileri var elbette. Mesela kendisini "gayrimenkul kraliçesi" şeklinde anmamız gibi.
Bilmeyenler için bundan üç yıl öncesinde Seda Sayan'ın tahmini mal varlığı magazinin dilinde sakız olmuştu.
Emlak zengini diyebileceğimiz ünlü isim yalnızca tek yatırımını gayrimenkul üzerine yapmıyormuş.
Hatta kendisinin son görüntülendiği çantanın fiyatının 2 milyon 665 TL olduğunu öğrenip küçük çaplı bir şok yaşamıştık.
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Tabii bu fiyat herkesi şoke etti. Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Yalda Kırçuval, Müge Dağıstanlı ile bu konu üzerine konuştu.
Son dönemde oldukça fazla gündem olan çakma çanta konusuna da değinen ikili, çantanın orijinal olup olmadığını nasıl anlayabileceğimiz hakkında hiç beklemediğimiz bir tüyo verdi.
Yanlış okumadınız çantanın orijinal olup olmadığını anlamak içim tükürük testi yapılabilirmiş...
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