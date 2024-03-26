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Bildiğiniz Tüm Tespit Etme Yöntemelerini Unutun: Seda Sayan'ın 2 Milyonluk Çantasına Tükürük Testi Yapacağız!

Bildiğiniz Tüm Tespit Etme Yöntemelerini Unutun: Seda Sayan'ın 2 Milyonluk Çantasına Tükürük Testi Yapacağız!

Seda Sayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 14:51

Seda Sayan'ın 2 buçuk milyonu aşkın fiyata sahip olan özel yapım çantası geçtiğimiz gün hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız. Çantanın değeri çok konuşulurken, konu birden gerçek olup olmadığına geldi. Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Yelda Kırçuval, gerçek olup olmadığını anlamak için tükürük testine tabi tutacağımızı söyledi!

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Özel hayatı, açıklamaları ve geçirdiği estetik operasyonlar ile Seda Sayan'ı magazinde epey bir anıyoruz.

Özel hayatı, açıklamaları ve geçirdiği estetik operasyonlar ile Seda Sayan'ı magazinde epey bir anıyoruz.

Yıllardır sabah programlarının vazgeçilmez ismi olan, şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle uzun süredir herkesin tanıdığı Seda Sayan 1987 yılından beridir karşımızda.

Uzun yıllardır çalışmasının da bazı getirileri var elbette. Mesela kendisini "gayrimenkul kraliçesi" şeklinde anmamız gibi.

Uzun yıllardır çalışmasının da bazı getirileri var elbette. Mesela kendisini "gayrimenkul kraliçesi" şeklinde anmamız gibi.

Dediğimiz gibi Seda Sayan sektörde çok uzun yıllardır pek çok farklı çalışma sürdürdü. Şarkılarıyla herkesi eğlendirip sahne şovlarını sergilerken, diğer bir yandan dizi ve filmlerde rol aldı. Tabii son yıllarda kendisini sunucu olarak gündüz kuşağında görüyoruz. Bu da epey birikim demek...

Bilmeyenler için bundan üç yıl öncesinde Seda Sayan'ın tahmini mal varlığı magazinin dilinde sakız olmuştu.

Bilmeyenler için bundan üç yıl öncesinde Seda Sayan'ın tahmini mal varlığı magazinin dilinde sakız olmuştu.

O dönem konuşulanlar arasında Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi, Londra'da bir evi ve Bodrum'da üç villası olduğu söyleniyordu.

Emlak zengini diyebileceğimiz ünlü isim yalnızca tek yatırımını gayrimenkul üzerine yapmıyormuş.

Emlak zengini diyebileceğimiz ünlü isim yalnızca tek yatırımını gayrimenkul üzerine yapmıyormuş.

Aynı zamanda kendisinin çanta, saat ve pırlanta koleksiyonu da varmış.

Hatta kendisinin son görüntülendiği çantanın fiyatının 2 milyon 665 TL olduğunu öğrenip küçük çaplı bir şok yaşamıştık.

Hatta kendisinin son görüntülendiği çantanın fiyatının 2 milyon 665 TL olduğunu öğrenip küçük çaplı bir şok yaşamıştık.

83 bin dolar değerindeki krokodil ve yılan derisi çantaya Sayan'ın tam 2 milyon 665 TL ödediği iddia edilmişti.

Burada bahsettik:

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Tabii bu fiyat herkesi şoke etti. Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Yalda Kırçuval, Müge Dağıstanlı ile bu konu üzerine konuştu.

Tabii bu fiyat herkesi şoke etti. Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Yalda Kırçuval, Müge Dağıstanlı ile bu konu üzerine konuştu.

'Bu çantalar galiba bir şeyin vizesi ya da pasaportu. Örneğin cemiyet hayatında ünlüler bunu takmazsa olmuyor sanki. Seda Sayan'ın buna ihtiyacı yok.'

Son dönemde oldukça fazla gündem olan çakma çanta konusuna da değinen ikili, çantanın orijinal olup olmadığını nasıl anlayabileceğimiz hakkında hiç beklemediğimiz bir tüyo verdi.

Son dönemde oldukça fazla gündem olan çakma çanta konusuna da değinen ikili, çantanın orijinal olup olmadığını nasıl anlayabileceğimiz hakkında hiç beklemediğimiz bir tüyo verdi.

Tükürükleyecekmişiz...

Yanlış okumadınız çantanın orijinal olup olmadığını anlamak içim tükürük testi yapılabilirmiş...

Yanlış okumadınız çantanın orijinal olup olmadığını anlamak içim tükürük testi yapılabilirmiş...

'Elinize tükürük değdirip çantaya sürdüğünüzde kayıyorsa orijinal değildir.'

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