Seda Sayan'ın Yeni Çantasının Fiyatı Kalbimize İndirdi: Sadece Gayrimenkule Yatırım Yapmıyormuş!
Seda Sayan'ın Yeni Çantasının Fiyatı Kalbimize İndirdi: Sadece Gayrimenkule Yatırım Yapmıyormuş!
Yıllardır sahnelerin tozunu attıran, sunduğu programlarla herkesi ekran başına toplayan Seda Sayan'ın yatırım konusunda ne kadar hassas olduğunu magazini takip edenler bilir. Genel olarak gayrimenkul alışverişleriyle dikkat çeken Seda Sayan'ın tek yatırımı bu değilmiş! Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Sayan'ın elinde görülen çantanın fiyatı bir servet değerinde!
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Yıllardır sabah programlarının aranılan yüzü, ekranların dobralığıyla dikkat çeken ismi Seda Sayan, sahne performansıyla da adından söz ettiriyor.
Bir diğer yandan kendisi özel hayatıyla da gündemdeki yerini alan isimlerden.
61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan gergin yüzü ve gençliğinin sırrı ne diye soracak olursanız üstüne epey uğraştığı estetik operasyonlar.
Yaptırdığı operasyonları tepki çekse de paylaşmaya devam eden Seda Sayan, bir kez daha yüzüne ve göğsüne sünnet derisi enjekte ettirdiğini paylaşmıştı.
Tabii bunların yanı sıra Sabahın Sultanı Seda Sayan'ı gayrimenkul yatırımlarıyla da anmaya devam ediyoruz.
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Öğrendik ki Seda Sayan'ın tek yatırımı gayrimenkul üzerine değilmiş!
Elinde görülen bu krokodil ve yılan derisi çantaya tamı tamına 83 bin dolar yani 2 milyon 665 TL ödediği iddia edildi.
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