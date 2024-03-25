Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Seda Sayan'ın Yeni Çantasının Fiyatı Kalbimize İndirdi: Sadece Gayrimenkule Yatırım Yapmıyormuş!

Seda Sayan'ın Yeni Çantasının Fiyatı Kalbimize İndirdi: Sadece Gayrimenkule Yatırım Yapmıyormuş!

Seda Sayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 09:54

Yıllardır sahnelerin tozunu attıran, sunduğu programlarla herkesi ekran başına toplayan Seda Sayan'ın yatırım konusunda ne kadar hassas olduğunu magazini takip edenler bilir. Genel olarak gayrimenkul alışverişleriyle dikkat çeken Seda Sayan'ın tek yatırımı bu değilmiş! Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Sayan'ın elinde görülen çantanın fiyatı bir servet değerinde!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yıllardır sabah programlarının aranılan yüzü, ekranların dobralığıyla dikkat çeken ismi Seda Sayan, sahne performansıyla da adından söz ettiriyor.

Yıllardır sabah programlarının aranılan yüzü, ekranların dobralığıyla dikkat çeken ismi Seda Sayan, sahne performansıyla da adından söz ettiriyor.

Sunduğu programlar sağ olsun Sabahın Sultanı olarak anılmaya başlanan Seda Sayan, 1987 yılından beridir hem oyunculuk, hem şarkıcılık hem de sunuculuk yapıyor.

Bir diğer yandan kendisi özel hayatıyla da gündemdeki yerini alan isimlerden.

Bir diğer yandan kendisi özel hayatıyla da gündemdeki yerini alan isimlerden.

2022 yılında Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez nikah masasında 'Evet' demişti Seda Sayan. Çift birlikte eğlendikleri anlarla sosyal medyada ve magazinde karşımıza çıkmaya devam ediyor.

61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan gergin yüzü ve gençliğinin sırrı ne diye soracak olursanız üstüne epey uğraştığı estetik operasyonlar.

61 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan gergin yüzü ve gençliğinin sırrı ne diye soracak olursanız üstüne epey uğraştığı estetik operasyonlar.

Kendisi yaptırdığı hiçbir operasyonu gizlemiyor üstelik sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşmayı unutmuyor. Fransız askısı yaptırdığı dönem ameliyat masasındaki fotoğrafıyla hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmıştı kendisi.

Yaptırdığı operasyonları tepki çekse de paylaşmaya devam eden Seda Sayan, bir kez daha yüzüne ve göğsüne sünnet derisi enjekte ettirdiğini paylaşmıştı.

Yaptırdığı operasyonları tepki çekse de paylaşmaya devam eden Seda Sayan, bir kez daha yüzüne ve göğsüne sünnet derisi enjekte ettirdiğini paylaşmıştı.

Daha önce de bu işlemi yaptırdığı sırada paylaşım yapan ve tepki çeken Seda Sayan, aynı işlemi tekrar uygulatırken paylaşmayı unutmadı. Hem estetik üstüne estetik yaptırıyor olması, hem de kullandığı yöntem yeniden eleştirilerin hedefi oldu.

Tabii bunların yanı sıra Sabahın Sultanı Seda Sayan'ı gayrimenkul yatırımlarıyla da anmaya devam ediyoruz.

Tabii bunların yanı sıra Sabahın Sultanı Seda Sayan'ı gayrimenkul yatırımlarıyla da anmaya devam ediyoruz.

Sayan, Türkiye'nin emlak zengini sanatçıları arasında yer alıyor. İddialara göre 3 yıl önce Seda Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da üç villası ve Londra'da bir evi bulunuyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öğrendik ki Seda Sayan'ın tek yatırımı gayrimenkul üzerine değilmiş!

Öğrendik ki Seda Sayan'ın tek yatırımı gayrimenkul üzerine değilmiş!

Sayan, aynı zamanda çanta, pırlanta ve saat koleksiyonu da yapıyormuş.

Elinde görülen bu krokodil ve yılan derisi çantaya tamı tamına 83 bin dolar yani 2 milyon 665 TL ödediği iddia edildi.

Elinde görülen bu krokodil ve yılan derisi çantaya tamı tamına 83 bin dolar yani 2 milyon 665 TL ödediği iddia edildi.

Hermes marka çantanın kişiye özel yapıldığı söylenirken, Sayan'ın bu çantasını yalnızca özel davetlerde ve tatillerde taktığı söylendi.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?