Seda Sayan'ın Yeni Çantasının Fiyatı Kalbimize İndirdi: Sadece Gayrimenkule Yatırım Yapmıyormuş!

Daha önce de bu işlemi yaptırdığı sırada paylaşım yapan ve tepki çeken Seda Sayan, aynı işlemi tekrar uygulatırken paylaşmayı unutmadı. Hem estetik üstüne estetik yaptırıyor olması, hem de kullandığı yöntem yeniden eleştirilerin hedefi oldu.