Hasan Can Kaya'dan Ada Fantezisi Olan Konuğa Survivor Göndermesi: "Acun Abinin Var Öyle Fantezisi..."
Hasan Can Kaya'dan Ada Fantezisi Olan Konuğa Survivor Göndermesi: "Acun Abinin Var Öyle Fantezisi..."
Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran Hasan Can Kaya, bu kez Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Fantezisini söyleyen seyircisine Survivor ve Acun Ilıcalı'lı cevap veren Kaya bir kez daha ortalığı kırdı geçirdi.
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YouTube üzerinden başladığı Konuşanlar programına, Exxen dijital platformu üzerinden devam eden Hasan Can Kaya büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Tam da pandemiyle hayatımıza girdiği için ayrı bir yeri olan Konuşanlar'da izleyenler Hasan Can Kaya'nın seyircilerine fantezilerini sorduğunu çok iyi biliyordur.
Bu kez mikrofonu ele alan izleyici bu soruya "Sevmediğim bütün insanları bir adaya toplayıp böyle eziyet çektirmek istiyorum ama ben yöneteceğim kamerayla da izleyeceğim onları" diyerek cevap verdi.
Acun Ilıcalı'nın Exxen'e büyük beğeniyle aldığı Hasan Can, bu fantezi üzerinden Ilıcalı'ya gönderme yaptı.
Ünlü komedyenin Survivor üzerinden gönderme yaparak "Acun abinin var öyle bir fantezisi" demesi herkesi kahkahaya boğdu.
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