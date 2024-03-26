Hasan Can Kaya'dan Ada Fantezisi Olan Konuğa Survivor Göndermesi: "Acun Abinin Var Öyle Fantezisi..."

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında izleyiciyi kahkahaya boğmayı başaran Hasan Can Kaya, bu kez Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Fantezisini söyleyen seyircisine Survivor ve Acun Ilıcalı'lı cevap veren Kaya bir kez daha ortalığı kırdı geçirdi.