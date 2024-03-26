26 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Mart Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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AK Parti'nin ABB Başkan adayı Turgut Altınok, '600 dairesi var' iddiaları sonrası 'Tapularını göstersinler istifa edeyim' ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Murat Ağırel Antalya dosyasını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da katıldığı iftar programında Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Murat Kurum için oy istedi. Salondaki vatandaşlara hitap eden Yerlikaya '31 Mart akşamı İstanbul'u muradına erdirecek miyiz?' dedi. Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı sıfatıyla oy istemesi ise tepki çekti.
Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta çocuğu ve torunlarının cenazesinin çıkartılmadığını söyleyen Suna Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu peşinde koşarak isyan etti. 'Cumhurbaşkanı'ndan medet bekledim' diyen Öztürk, 'Bulun benim çocuklarımı. Ölüyüm ölüyüm.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki mitingde enflasyondan dert yandı. Erdoğan, 'Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak.' dedi.
AK Parti Balıkesir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz, kendisini desteklemeyen iş insanlarına tehdit gibi ifadeler kullandı. İş insanlarına cuma gününe kadar zaman tanıdığını söyleyen Yılmaz, 'Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.' dedi.
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Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, Kuzey Afrika'dan gelecek olan çöl tozu için uyarılarda bulundu. Şen, çöl tozunun artması durumunda maske takılması gerekebileceğini de belirtti.
Tunceli'de bağımsız belediye başkan adayı olan Aydın Polat'ın bugün Seyit Rıza Meydanı'nda yaptığı mitinge hiç kimse katılmadı. Daha önce yaptığı mitingde de benzer bir tabloyla karşılaşan Polat, "Siyasilere güven kalmamış" diyerek sitem etti.
İrem Derici, son günlerde Maldivler'deki pozlarıyla magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Geçtiğimiz aylarda yeni aşkını duyuran İrem Derici, son pozuyla ise merak uyandırdı.
'Şampiyonlar Ligi' fenomenlerinden biri olan Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk ile Deniz Akkaya arasındaki sular durulmadı. Çiftin daha önce de swinger partileri düzenlediğini iddia eden Akkaya bu sefer Eylül ve Kenan Öztürk çiftine fena çıkıştı!
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