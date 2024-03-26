Türkiye'ye Çöl Tozu Geliyor, Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen Uyardı: "Maske Takmanız Gerekebilir"
Türkiye'ye Çöl Tozu Geliyor, Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen Uyardı: "Maske Takmanız Gerekebilir"
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Meteoroloji danışmanı Orhan Şen'in açıklamalarına göre Türkiye, yeni haftada Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girecek.
Çok tehlikeli bir durum olmadığını belirten Şen, Perşembe günü değerlerin artacağını ve Cuma günü de biteceğini ifade etti. Orhan Şen aynı zamanda şimdilik maske takmaya gerek olmadığını ancak Niğde'de değerlerin 250'yi geçmesi durumunda maskeye ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar ise Mart sonuna gelindiğinde çöl tozlarının artacağını ve ısınma ile beraber yağış getireceğini belirtti. Yaşar aynı zamanda "Haftaya yağmaya başladıktan sonra arabalar çamurlanacak özellikle kırmızı çamur olacak" dedi.
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