İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Seçim Mesaisi Tepkilerin Odağında! 'İstanbul'u Muradına Erdirecek miyiz?'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da katıldığı iftar programında Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Murat Kurum için oy istedi. Salondaki vatandaşlara hitap eden Yerlikaya '31 Mart akşamı İstanbul'u muradına erdirecek miyiz?' dedi.
Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı sıfatıyla oy istemesi ise tepki çekti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da rekabet kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destek vermesi tepki çekti.
İstanbul'da katıldığı bir iftar programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Beklenen Murat gelmiştir, az kaldı. Buradan sorunca Üsküdar'da duyulması gerek, 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul'u Muradına erdirecek miyiz?' ifadelerini kullandı.
Ali Yerlikaya'nın Murat Kurum'a destek istediği anlar 📹
'Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?'
Yerlikaya'nın İstanbul'da rakibi Kurum için oy istemesine tepki gösteren İBB Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum: Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Ekrem İmamoğlu, burada aday. Nedir? ‘Ekrem İmamoğlu’ oy vermeyin, Sayın aday Kurum’a verin.’ Başka işiniz yok mu? Devletin bakanısınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Başları öne eğik gezecekler, biraz utanmaları varsa. Vatandaş Ekrem olarak utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Devletin bakanı bunu yapmaz. Ama bir partinin bakanı ise, bir partinin görevlisi gibiyse; o ayrı.' dedi.