İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Seçim Mesaisi Tepkilerin Odağında! 'İstanbul'u Muradına Erdirecek miyiz?'

Yerlikaya'nın İstanbul'da rakibi Kurum için oy istemesine tepki gösteren İBB Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum: Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Ekrem İmamoğlu, burada aday. Nedir? ‘Ekrem İmamoğlu’ oy vermeyin, Sayın aday Kurum’a verin.’ Başka işiniz yok mu? Devletin bakanısınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Başları öne eğik gezecekler, biraz utanmaları varsa. Vatandaş Ekrem olarak utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Devletin bakanı bunu yapmaz. Ama bir partinin bakanı ise, bir partinin görevlisi gibiyse; o ayrı.' dedi.