Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Seçim Mesaisi Tepkilerin Odağında! 'İstanbul'u Muradına Erdirecek miyiz?'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Seçim Mesaisi Tepkilerin Odağında! 'İstanbul'u Muradına Erdirecek miyiz?'

Murat Kurum Ali Yerlikaya
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.03.2024 - 22:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da katıldığı iftar programında Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Murat Kurum için oy istedi. Salondaki vatandaşlara hitap eden Yerlikaya '31 Mart akşamı İstanbul'u muradına erdirecek miyiz?' dedi.

Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı sıfatıyla oy istemesi ise tepki çekti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da rekabet kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destek vermesi tepki çekti.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da rekabet kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destek vermesi tepki çekti.

İstanbul'da katıldığı bir iftar programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Beklenen Murat gelmiştir, az kaldı. Buradan sorunca Üsküdar'da duyulması gerek, 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul'u Muradına erdirecek miyiz?' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da katıldığı bir iftar programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Beklenen Murat gelmiştir, az kaldı. Buradan sorunca Üsküdar'da duyulması gerek, 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul'u Muradına erdirecek miyiz?' ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın Murat Kurum'a destek istediği anlar 📹

'Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?'

'Dönsene Ankara'ya, işin gücün yok mu senin?'

Yerlikaya'nın İstanbul'da rakibi Kurum için oy istemesine tepki gösteren İBB Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 'İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum: Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Ekrem İmamoğlu, burada aday. Nedir? ‘Ekrem İmamoğlu’ oy vermeyin, Sayın aday Kurum’a verin.’ Başka işiniz yok mu? Devletin bakanısınız. Ben size bir şey diyeyim mi? Başları öne eğik gezecekler, biraz utanmaları varsa. Vatandaş Ekrem olarak utanıyorum. Niye biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Devletin bakanı bunu yapmaz. Ama bir partinin bakanı ise, bir partinin görevlisi gibiyse; o ayrı.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerlikaya'nın Kurum için oy istemesine tepki gösteren bir diğer kişi ise Fatih Portakal oldu. Sözcü TV Ana Haber'de konuyu değerlendiren Portakal, Yerlikaya'nın seçim güvenliği ile ilgili açıklamasını paylaşarak, 'Sizin bu sözünüze nereden güveneyim, siz Murat kurum için İstanbul'da oy istiyorsunuz. Ya trafolara kedi girerse?' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?