Araç Konvoyunun Peşinden Koştu, Erdoğan'a İsyan Etti! 'Bulun Artık Çocuklarımı, Ben Tükendim'

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta çocuğu ve torunlarının cenazesinin çıkartılmadığını söyleyen Suna Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu peşinde koşarak isyan etti. 'Cumhurbaşkanı'ndan medet bekledim' diyen Öztürk, 'Bulun benim çocuklarımı. Ölüyüm ölüyüm.' ifadeleriyle tepki gösterdi.