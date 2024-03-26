Araç Konvoyunun Peşinden Koştu, Erdoğan'a İsyan Etti! 'Bulun Artık Çocuklarımı, Ben Tükendim'
Araç Konvoyunun Peşinden Koştu, Erdoğan'a İsyan Etti! 'Bulun Artık Çocuklarımı, Ben Tükendim'
Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta çocuğu ve torunlarının cenazesinin çıkartılmadığını söyleyen Suna Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu peşinde koşarak isyan etti. 'Cumhurbaşkanı'ndan medet bekledim' diyen Öztürk, 'Bulun benim çocuklarımı. Ölüyüm ölüyüm.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçim çalışmaları için Aksaray'a gitti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremine Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta yakalan ve göçük altından çıkarılmadığını iddia ettiği kızı ve torunlarının akıbetini sormak isteyen Suna Öztürk, Erdoğan'ın konvoyunun peşinden koştu.
Konvoyun peşinden feryat eden acılı anne, 'Bulun benim çocuklarımı. Ölüyüm ölüyüm! Bulun benim çocuklarımı. Niye Cumhurbaşkanı bulmuyor? Bulun benim çocuklarımı niye kaçıyorsunuz? Niye çocuklarımı bulmuyorsunuz yeter artık! Bir yıl oldu Allah kahretsin. Cumhurbaşkanı’ndan medet bekliyorum. Nerede geldi gidiyor yok. Bir buçuk yıl oldu ya. Bulun artık benim çocuklarımı, o molozların çakılların içerisinden çıkartın' dedi
Erdoğan'ın geçişini saatlerdir beklediğini söyleyen Öztürk, tepkisini şu ifadlerle gösterdi: 'Bana neden Cumhurbaşkanı yardımcı olmuyor? Yeter artık. 147 kişi kayıp, bulun artık benim çocuklarımı. Ben bittim artık tükendim. 147 tane insan, 3 çocuk molozların içerisinde kaldı. 53 kişi kayıp, 38 çocuk kayıp. Böyle insanlık olmaz! Cumhurbaşkanım duy benim sesimi, duy artık bizi. Yel gibi gidiyor, sabahtan beri beni görüştürmediler. Rönesans Rezidans enkazının altında kaldılar. Çıkartın artık ya. Ben bir diş, bir kemik istiyorum. Ben de Aksaraylıyım, bu toprağın evladıyım. Ben çocuklarımı okuttum, öğretmen oldu gittiler oraya.'
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