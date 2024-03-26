Erdoğan'dan Enflasyon Şikayeti! 'Ne Verirsek Verelim Kaybolup Gidiyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki mitingde enflasyondan dert yandı. Erdoğan, 'Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak.' dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde konuştu. Aksaray'daki il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yapan Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan oy istedi.
Konuşması esnasında gündem ve ekonomiye de değinen Erdoğan, enflasyonun emekli ve işçiye yapılan zamlara etkisinden bahsetti.
'Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim kaybolup gidiyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Emeklilerimizin ikramiyelerinde artışa gittik. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmesi ile birlikte elimiz biraz daha rahatlayacak. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor.' dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının tamamı şu şekilde:
'Büyümede, milli gelirde, ihracatta, diplomaside tarihimizin zirvelerini gördük. Bölgemizde yaşanan krizlerin gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa sahibiz.'
'Aile yapımıza sahip çıkacağız'
Amaçları Türkiye’yi istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntılarla milletimizle aramızı bozabileceklerini zannediyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız.
Önümüzdeki Pazar günü sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız. Sandıkla bize vereceğiniz destekle de diğer mücadelelerimizin de önünü açacaktır.
Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımıza daha sıkı sıkı sahip çıkacağız. Gençlerimize daha sıkı sahip çıkacağız. Hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz.
Cumhuriyetin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.
İsim vermeden Yeniden Refah'a tepki
Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek ve yoğun bir şekilde hizmetlerimizi illerimize, ilçelerimize ve beldelerimize kadar ulaştıracağız.
Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya, onlara gerekli dersi sandıkta vereceksiniz değil mi?'
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Utanmasa enflasyon’dan bizi sorumlu tutacak
Dünyanın her yeri dediği de Venezuela, Arjantin, Sudan, Somali...
Reis bile enflasyondan şikayetçiyse, bizim kara delik kapanmayacak boyutta demektir.