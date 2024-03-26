Erdoğan'dan Enflasyon Şikayeti! 'Ne Verirsek Verelim Kaybolup Gidiyor'

Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerle el ele verecek ve yoğun bir şekilde hizmetlerimizi illerimize, ilçelerimize ve beldelerimize kadar ulaştıracağız.

Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya, onlara gerekli dersi sandıkta vereceksiniz değil mi?'