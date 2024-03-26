İrem Derici'nin Maldivler'deki Pozları 'Evlilik Teklifi mi O?' Dedirtti!
İrem Derici'nin Maldivler'deki Pozları 'Evlilik Teklifi mi O?' Dedirtti!
İrem Derici, son günlerde Maldivler'deki pozlarıyla magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Geçtiğimiz aylarda yeni aşkını duyuran İrem Derici, son pozuyla ise merak uyandırdı. Ünlü ismin beyazlar içinde paylaştığı pozu, evlilik teklifi olarak yorumlandı!
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Kendine has tarzı, sesi, şarkıları, dobralığı...İrem Derici, yıllardır magazin gündeminden eksik olmuyor.
Bugüne kadar 'yalnızlar kulübünün' bir üyesi olarak adlandırılan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yeni aşkını duyurmuştu hatırlarsanız.
İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat ile bugüne kadar pek çok maceraya da atıldı.
İlişkileri tam gaz devam eden ikili, romantik bir Paris tatilini de es geçmedi tabii.
İrem Derici'nin paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla, çiftimiz şimdilerde ise Maldivler'de tatilde.
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Hatta İrem Derici'nin bu pozlarına düştüğü not, bir ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. Neyse ki Derici'nin yeni şarkısının sözleri çıktı yalnızca!
Geçtiğimiz günlerde ise bu meşhur Maldivler tatili için kesenin ağzının açıldığı ortaya çıktı...
Maldivler tatilinden bugüne kadar yalnızca kendi fotoğraflarını paylaşan İrem Derici'nin son paylaşımı ise herkese sürpriz oldu!
Tam da bu yüzden! 👇🏻
Bu paylaşım sonrası herkesin kafasında aynı soru belirdi ancak İrem Derici'den bu sorulara dair bir cevap gelmedi.
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