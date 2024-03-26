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İrem Derici'nin Maldivler'deki Pozları 'Evlilik Teklifi mi O?' Dedirtti!

İrem Derici'nin Maldivler'deki Pozları 'Evlilik Teklifi mi O?' Dedirtti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 23:05

İrem Derici, son günlerde Maldivler'deki pozlarıyla magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Geçtiğimiz aylarda yeni aşkını duyuran İrem Derici, son pozuyla ise merak uyandırdı. Ünlü ismin beyazlar içinde paylaştığı pozu, evlilik teklifi olarak yorumlandı!

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Kendine has tarzı, sesi, şarkıları, dobralığı...İrem Derici, yıllardır magazin gündeminden eksik olmuyor.

Kendine has tarzı, sesi, şarkıları, dobralığı...İrem Derici, yıllardır magazin gündeminden eksik olmuyor.

Müzik piyasasına bomba gibi bir giriş yapan İrem Derici, yıllardır pop müziğin en popüler isimleri arasında. Magazin manşetlerinden ise ismi eksik olmuyor.

Bugüne kadar 'yalnızlar kulübünün' bir üyesi olarak adlandırılan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yeni aşkını duyurmuştu hatırlarsanız.

Bugüne kadar 'yalnızlar kulübünün' bir üyesi olarak adlandırılan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yeni aşkını duyurmuştu hatırlarsanız.

Özel hayatında bir türlü dikiş tutturamayan İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yeni aşkını cümle aleme duyurmuştu. Kıskanç bir sevgili olduğunu her fırsatta belirten ünlü isim, konserinde sevgilisine sahip çıkmayı da ihmal etmemişti!

İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat ile bugüne kadar pek çok maceraya da atıldı.

İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat ile bugüne kadar pek çok maceraya da atıldı.

Kah orada kah burada gördüğümüz taze çiftimiz, o anlarını ise sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

İlişkileri tam gaz devam eden ikili, romantik bir Paris tatilini de es geçmedi tabii.

İlişkileri tam gaz devam eden ikili, romantik bir Paris tatilini de es geçmedi tabii.

Yurt dışı tatili artık olmazsa olmaz, İrem Derici ve Gökhan Fırat da yurt dışı tatilini es geçmedi. Paris'te ve Belgrad'da tatil yapan çift, birbirinden romantik pozlarını paylaştı.

İrem Derici'nin paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla, çiftimiz şimdilerde ise Maldivler'de tatilde.

İrem Derici'nin paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla, çiftimiz şimdilerde ise Maldivler'de tatilde.

Gelin görün ki İrem Derici'nin bu pozlarında yalnız olması dikkatlerden kaçmamış, ünlü ismin tek başına gittiği düşünülmüştü ilk başta!

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Hatta İrem Derici'nin bu pozlarına düştüğü not, bir ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. Neyse ki Derici'nin yeni şarkısının sözleri çıktı yalnızca!

Hatta İrem Derici'nin bu pozlarına düştüğü not, bir ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. Neyse ki Derici'nin yeni şarkısının sözleri çıktı yalnızca!

İlk Maldivler pozlarında sevgilisine yer vermeyen İrem Derici, bu kez paylaşımında sevgilisini etiketlemeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde ise bu meşhur Maldivler tatili için kesenin ağzının açıldığı ortaya çıktı...

Geçtiğimiz günlerde ise bu meşhur Maldivler tatili için kesenin ağzının açıldığı ortaya çıktı...

İrem Derici ve sevgilisinin bu tatilde geceliği tam 50 bin lira olan bir otelde konakladığı iddia edildi.

Ee, Maldivler'de bir hafta tatil yapmak her yiğidin harcı değil demek ki!

Maldivler tatilinden bugüne kadar yalnızca kendi fotoğraflarını paylaşan İrem Derici'nin son paylaşımı ise herkese sürpriz oldu!

Maldivler tatilinden bugüne kadar yalnızca kendi fotoğraflarını paylaşan İrem Derici'nin son paylaşımı ise herkese sürpriz oldu!

Neden mi?

Tam da bu yüzden! 👇🏻

Tam da bu yüzden! 👇🏻

İrem Derici'nin sevgilisi Gökhan Fırat ile el ele verdiği bu romantik pozun evlilik teklifi olduğu düşünüldü!

Bu paylaşım sonrası herkesin kafasında aynı soru belirdi ancak İrem Derici'den bu sorulara dair bir cevap gelmedi.

Bu paylaşım sonrası herkesin kafasında aynı soru belirdi ancak İrem Derici'den bu sorulara dair bir cevap gelmedi.

Hani gördüğü yorumlara cevap veren İrem Derici'den! 

Hadi bakalım hayırlısı...

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