AK Partili Başkan Adayı, İş İnsanlarına Aba Altından Sopa Gösterdi! 'Destek Vermeyenlerle Şehrin Hesabı Olur'

AK Parti Balıkesir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz, kendisini desteklemeyen iş insanlarına tehdit gibi ifadeler kullandı. İş insanlarına cuma gününe kadar zaman tanıdığını söyleyen Yılmaz, 'Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.' dedi.