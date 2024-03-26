AK Partili Başkan Adayı, İş İnsanlarına Aba Altından Sopa Gösterdi! 'Destek Vermeyenlerle Şehrin Hesabı Olur'
AK Partili Başkan Adayı, İş İnsanlarına Aba Altından Sopa Gösterdi! 'Destek Vermeyenlerle Şehrin Hesabı Olur'
AK Parti Balıkesir Belediye Başkanı ve adayı Yücel Yılmaz, kendisini desteklemeyen iş insanlarına tehdit gibi ifadeler kullandı. İş insanlarına cuma gününe kadar zaman tanıdığını söyleyen Yılmaz, 'Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.' dedi.
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AK Parti Balıkesir Belediye Başkanı ve başkan adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ile bir araya geldi.
Programda yaptığı konuşmada kendisini desteklemeyen iş insanlarına tehdit gibi ifadeler kullanan Yılmaz, cuma gününe kadar süre verdi.
Yılmaz'ın iş insanlarına yönelik konuşması şu şekilde: 'İş adamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş yaptı, şehirde de herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani 'kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz' derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır. Bu şehre zarar vermek isteyen herkesin karşısında önce AK Parti ardından Yücel Yılmaz olacaktır.'
Yücel Yılmaz'ın konuşması 📹
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sen kimsin lan kaç kuruşluk adamsında milleti tehdit ediyorsun ateş olsan çürüm kadar yer yakarsın gavvat
%45 akp, müstahak. Halkımız bu dilden anlıyor.
Tam da AK Parti'den beklediğimiz tavır