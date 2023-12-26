26 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Aralık Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
"Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti açıklamasında Bahçeli'ye 'çete' göndermesi yaptı.
1980 darbesinde Diyarbakır’daki askeri cezaevinde yapılan işkencinin baş aktörülerinden biri olarak görülen Esat Oktay Yıldıran’ın adının İzmir’de bir okula verilmesi tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili isim verme yetkisinin bulunduğu valiliğe gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını duyurdu.
Fenerbahçe’de bir dönem kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Ümit Özat, sosyal medyada kendisinin bir fotoğrafını paylaşan ve ‘varil gibi olmuş’ yorumunda bulunan bir kişiye cevap verdi.
2023 yılında Taste Atlas'ın En İkonik Yemek Mekanları Listesi'nde Türkiye'nin lezzet duraklarından altı restoran yer aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay, halk arasında 'genetik hastalık' olarak bilinen hastalıklar hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.
Teknik Direktör Fatih Terim'in Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmasının ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da harekete geçti
Kış aylarının favori yiyeceklerinden kestane pazarlardaki yerini aldı ancak hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanesinin de tezgahlarda bulunması sonrası zabıta ekipleri harekete geçti
Aralarında Dilan ve Engin Polat ikilisinin de yer aldığı, son birkaç ay içerisinde yapılan operasyonlarda el konulan lüks 23 araç emniyet envanterine girerek trafik polis aracı oldu.
Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları Kulübü, genel kurul toplantısı yaptı. Toplantı sırasında bir grup, toplantının yapılmasına tepki göstererek odayı basmaya çalıştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim’i takımın başına getirdiğini açıkladı. Terim de sosyal medyadan yeni kulübüne ‘merhaba’ dedi.
AK Parti, kendi hazırladığı düzenlemeyi geri çekince, yaklaşık 400 BDDK çalışanına ödenecek aylık 45 bin liralık tazminat iptal oldu.
TİP Milletvekili Can Atalay’ın, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinden bırakılmaması tartışması sürüyor. Anayasa Mahkemesi, ikinci kez hak ihlali kararı sonrasında Can Atalay ile ilgili açıklamada bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda