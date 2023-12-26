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26 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler

26 Aralık Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 00:44

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 26 Aralık Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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İstanbul'da iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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"Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti açıklamasında Bahçeli'ye 'çete' göndermesi yaptı.

"Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti açıklamasında Bahçeli'ye 'çete' göndermesi yaptı.

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1980 darbesinde Diyarbakır’daki askeri cezaevinde yapılan işkencinin baş aktörülerinden biri olarak görülen Esat Oktay Yıldıran’ın adının İzmir’de bir okula verilmesi tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili isim verme yetkisinin bulunduğu valiliğe gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını duyurdu.

1980 darbesinde Diyarbakır’daki askeri cezaevinde yapılan işkencinin baş aktörülerinden biri olarak görülen Esat Oktay Yıldıran’ın adının İzmir’de bir okula verilmesi tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili isim verme yetkisinin bulunduğu valiliğe gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını duyurdu.

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Fenerbahçe’de bir dönem kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Ümit Özat, sosyal medyada kendisinin bir fotoğrafını paylaşan ve ‘varil gibi olmuş’ yorumunda bulunan bir kişiye cevap verdi.

Fenerbahçe’de bir dönem kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Ümit Özat, sosyal medyada kendisinin bir fotoğrafını paylaşan ve ‘varil gibi olmuş’ yorumunda bulunan bir kişiye cevap verdi.

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2023 yılında Taste Atlas'ın En İkonik Yemek Mekanları Listesi'nde Türkiye'nin lezzet duraklarından altı restoran yer aldı!

2023 yılında Taste Atlas'ın En İkonik Yemek Mekanları Listesi'nde Türkiye'nin lezzet duraklarından altı restoran yer aldı!

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay, halk arasında 'genetik hastalık' olarak bilinen hastalıklar hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay, halk arasında 'genetik hastalık' olarak bilinen hastalıklar hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmasının ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da harekete geçti

Teknik Direktör Fatih Terim'in Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmasının ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da harekete geçti

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Kış aylarının favori yiyeceklerinden kestane pazarlardaki yerini aldı ancak hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanesinin de tezgahlarda bulunması sonrası zabıta ekipleri harekete geçti

Kış aylarının favori yiyeceklerinden kestane pazarlardaki yerini aldı ancak hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanesinin de tezgahlarda bulunması sonrası zabıta ekipleri harekete geçti

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Aralarında Dilan ve Engin Polat ikilisinin de yer aldığı, son birkaç ay içerisinde yapılan operasyonlarda el konulan lüks 23 araç emniyet envanterine girerek trafik polis aracı oldu.

Aralarında Dilan ve Engin Polat ikilisinin de yer aldığı, son birkaç ay içerisinde yapılan operasyonlarda el konulan lüks 23 araç emniyet envanterine girerek trafik polis aracı oldu.

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Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları Kulübü, genel kurul toplantısı yaptı. Toplantı sırasında bir grup, toplantının yapılmasına tepki göstererek odayı basmaya çalıştı

Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları Kulübü, genel kurul toplantısı yaptı. Toplantı sırasında bir grup, toplantının yapılmasına tepki göstererek odayı basmaya çalıştı

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Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim’i takımın başına getirdiğini açıkladı. Terim de sosyal medyadan yeni kulübüne ‘merhaba’ dedi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim’i takımın başına getirdiğini açıkladı. Terim de sosyal medyadan yeni kulübüne ‘merhaba’ dedi.

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AK Parti, kendi hazırladığı düzenlemeyi geri çekince, yaklaşık 400 BDDK çalışanına ödenecek aylık 45 bin liralık tazminat iptal oldu.

AK Parti, kendi hazırladığı düzenlemeyi geri çekince, yaklaşık 400 BDDK çalışanına ödenecek aylık 45 bin liralık tazminat iptal oldu.

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TİP Milletvekili Can Atalay’ın, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinden bırakılmaması tartışması sürüyor. Anayasa Mahkemesi, ikinci kez hak ihlali kararı sonrasında Can Atalay ile ilgili açıklamada bulundu.

TİP Milletvekili Can Atalay’ın, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinden bırakılmaması tartışması sürüyor. Anayasa Mahkemesi, ikinci kez hak ihlali kararı sonrasında Can Atalay ile ilgili açıklamada bulundu.

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