45 Liralık Enflasyon Tazminatı İptal: AK Parti Hazırladığı Düzenlemeyi Geri Çekti

Sözcü’de Zekeriya Albayrak’ın haberine göre; AK Parti Milletvekilleri Orhan Erdem ve Necmettin Erkan’ın önergesi ile yapılan bu düzenleme, Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün önergesinin TBMM Genel Kurulunda kabulü sonucu ile iptal edildi. Torba kanun teklifinde yer alan 52. madde metinde çıkarıldı.