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45 Liralık Enflasyon Tazminatı İptal: AK Parti Hazırladığı Düzenlemeyi Geri Çekti

45 Liralık Enflasyon Tazminatı İptal: AK Parti Hazırladığı Düzenlemeyi Geri Çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.12.2023 - 22:53

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) çalışanlarına ödenmesi için hazırlanan ‘hayat pahalılığı’ tazminatı, tepki çekmişti. AK Parti, kendi hazırladığı düzenlemeyi geri çekince, yaklaşık 400 BDDK çalışanına ödenecek aylık 45 bin liralık tazminat iptal oldu.

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BDDK Genel Merkezi, Ankara’dan İstanbul’a taşınınca çalışanları için de aylık olarak ‘hayat pahalılığı tazminatı’ gündeme gelmişti.

BDDK Genel Merkezi, Ankara’dan İstanbul’a taşınınca çalışanları için de aylık olarak ‘hayat pahalılığı tazminatı’ gündeme gelmişti.

Sözcü’de Zekeriya Albayrak’ın haberine göre; AK Parti Milletvekilleri Orhan Erdem ve Necmettin Erkan’ın önergesi ile yapılan bu düzenleme, Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün önergesinin TBMM Genel Kurulunda kabulü sonucu ile iptal edildi. Torba kanun teklifinde yer alan 52. madde metinde çıkarıldı.

Torba kanun teklifinde yer alan 52. madde metinde çıkarıldı. Böylelikle BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu dahil BDDK personeline ek ödeme yapılmasından vazgeçildi.

Torba kanun teklifinde yer alan 52. madde metinde çıkarıldı. Böylelikle BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu dahil BDDK personeline ek ödeme yapılmasından vazgeçildi.

Bu madde ile ‘’Kurumda görev yapan kurul başkan ve üyeleri, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür ile murakıp, uzman, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanlı meslek personeline her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ek tazminat ödenir’’ hükmü getiriliyordu. Bu ödeme vergiden de muaf olacaktı.

Bu madde ile ‘’Kurumda görev yapan kurul başkan ve üyeleri, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür ile murakıp, uzman, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanlı meslek personeline her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ek tazminat ödenir’’ hükmü getiriliyordu. Bu ödeme vergiden de muaf olacaktı.

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Atik Genç

Hayat bize pahalı değil

Selam Özbakan

amk asalakları

Şafak

Ulan sırf onları oraya tasidiginiz icin bile bolgede kira artisi yasandi zaten herkesten daha cok maas alan adamlara 45 binde fazladan verdiginizde 20-25 bin... Devamını Gör