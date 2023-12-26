DEM Parti'den Bahçeli'nin "Terör Yuvası" Çıkışana 'Çete' Göndermeli Yanıt
DEM Parti'den Bahçeli'nin "Terör Yuvası" Çıkışana 'Çete' Göndermeli Yanıt
'Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti açıklamasında Bahçeli'ye 'çete' göndermesi yaptı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, DEM Parti'yi hedef alarak, "Bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilsin" ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Devlet Bahçel'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Açıklamada Bahçeli'ye "Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir" sözleriyle sert bir yanıt verildi.
Açıklamada ayrıca Bahçeli'nin suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaatin Çakıcı ile iyi ilişkilerine gönderme yapılarak çete vurgusu yapıldı.
İlgili bölümde Bahçeli için, "Çetelerle kol kola girenlerin, sırça köşklerinde yaşayanların gencecik insanların ölümünü izlediği bugünlerde; barışı cesaret ve haysiyetle savunmanın günüdür" ifadelerine yer verildi.
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DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı ⬇️
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