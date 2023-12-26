Üniversitede Kadın Çalışmaları Kulübü’nün Toplantısına Baskın: Polis ve Güvenlik Müdahale Etmedi İddiası
Üniversitede Kadın Çalışmaları Kulübü’nün Toplantısına Baskın: Polis ve Güvenlik Müdahale Etmedi İddiası
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Çukurova Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısını gerçekleştirmeye çalışan öğrenciler saldırıya uğradı.
Ülkü Ocakları’na bağlı olduğu iddia edilen grubun, küfür ve hakaretler yağdırarak kulüpteki kadın öğrencileri tehdit ettiği öne sürüldü.
Öğrenciler, kongre merkezinde bir süre mahsur kaldı. Yine öğrenci anlatımlarına göre, polis ve özel güvenlik birimlerinin saldıran gruplara müdahale etmediği bildirildi.
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