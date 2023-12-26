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Üniversitede Kadın Çalışmaları Kulübü’nün Toplantısına Baskın: Polis ve Güvenlik Müdahale Etmedi İddiası

Üniversitede Kadın Çalışmaları Kulübü’nün Toplantısına Baskın: Polis ve Güvenlik Müdahale Etmedi İddiası

Adana
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.12.2023 - 20:43

Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları Kulübü, genel kurul toplantısı yaptı. Toplantı sırasında bir grup, toplantının yapılmasına tepki göstererek odayı basmaya çalıştı. İddialara göre bazı öğrenciler yaralandı, polis ve güvenlik ise saldırganlara müdahalede bulunmadı.

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Çukurova Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısını gerçekleştirmeye çalışan öğrenciler saldırıya uğradı.

Çukurova Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Kulübü'nün genel kurul toplantısını gerçekleştirmeye çalışan öğrenciler saldırıya uğradı.

Ülkü Ocakları’na bağlı olduğu iddia edilen grubun, küfür ve hakaretler yağdırarak kulüpteki kadın öğrencileri tehdit ettiği öne sürüldü.

Ülkü Ocakları’na bağlı olduğu iddia edilen grubun, küfür ve hakaretler yağdırarak kulüpteki kadın öğrencileri tehdit ettiği öne sürüldü.

Öğrenciler, kongre merkezinde bir süre mahsur kaldı. Yine öğrenci anlatımlarına göre, polis ve özel güvenlik birimlerinin saldıran gruplara müdahale etmediği bildirildi.

Öğrenciler, kongre merkezinde bir süre mahsur kaldı. Yine öğrenci anlatımlarına göre, polis ve özel güvenlik birimlerinin saldıran gruplara müdahale etmediği bildirildi.

İşte üniversitede yaşanan korku dolu anlar 👇

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