Üniversitede Kadın Çalışmaları Kulübü’nün Toplantısına Baskın: Polis ve Güvenlik Müdahale Etmedi İddiası

Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi’nde Kadın Çalışmaları Kulübü, genel kurul toplantısı yaptı. Toplantı sırasında bir grup, toplantının yapılmasına tepki göstererek odayı basmaya çalıştı. İddialara göre bazı öğrenciler yaralandı, polis ve güvenlik ise saldırganlara müdahalede bulunmadı.