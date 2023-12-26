Fenerbahçe’nin Eski Futbolcusu Ümit Özat ‘Varil Gibi’ Yorumunu Görmezden Gelemedi
Fenerbahçe’nin Eski Futbolcusu Ümit Özat ‘Varil Gibi’ Yorumunu Görmezden Gelemedi
Fenerbahçe’de bir dönem kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Ümit Özat, sosyal medyada kendisinin bir fotoğrafını paylaşan ve ‘varil gibi olmuş’ yorumunda bulunan bir kişiye cevap verdi.
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Ümit Özat, futbolculuk sonrası yorumculuk ve teknik direktörlük yapmıştı. Şimdilerde ise TikTok’ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiriyor.
Sosyal medyadan sık sık sert çıkışlar yapan Ümit Özat, bir kullanıcının yaptığı ‘varil gibi’ yorumuna da tepkisiz kalmadı.
Cansu isim Twitter kullanıcısı, Ümit Özat’ın futbolculuk zamanlarında beraber çektiği fotoğrafı paylaştı ve ‘şimdi varil gibi’ yorumunda bulundu.
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Ümit Özat ise paylaşımı alıntılayarak “Eksik olma” yazdı 👇
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Yaklaşık 500 bin görüntülenen paylaşım, sosyal medyada da konuşuldu 👇
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