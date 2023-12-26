MEB’ten Esat Oktay Yıldıran Açıklaması: “Valiliğe Bilgi Verdik”

1980 darbesinde Diyarbakır’daki askeri cezaevinde yapılan işkencinin baş aktörülerinden biri olarak görülen Esat Oktay Yıldıran’ın adının İzmir’de bir okula verilmesi tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili isim verme yetkisinin bulunduğu valiliğe gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını duyurdu.