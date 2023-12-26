MEB’ten Esat Oktay Yıldıran Açıklaması: “Valiliğe Bilgi Verdik”
MEB’ten Esat Oktay Yıldıran Açıklaması: “Valiliğe Bilgi Verdik”
1980 darbesinde Diyarbakır’daki askeri cezaevinde yapılan işkencinin baş aktörülerinden biri olarak görülen Esat Oktay Yıldıran’ın adının İzmir’de bir okula verilmesi tartışma yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili isim verme yetkisinin bulunduğu valiliğe gerekli bilgilendirmeyi yaptıklarını duyurdu.
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12 Eylül 1980 darbesinden sonra Diyarbakır E Tipi Askeri Cezaevi'nde yaşanan ve o günlerde Türkiye gündemini epey bir sarsan işkencelerin baş faillerinden biri olarak bilinen asker Esat Oktay Yıldıran'ın adı verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken olayla ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisinin valilikte olduğu hatırlatıldı.
"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin, caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.”
“Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.”
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“Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."
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