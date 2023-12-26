Diyarbakır Cezaevi'ndeki İşkencelerle Anılan Esat Oktay Yıldıran'ın Adının Bir Okula Verilmesi Tepki Çekti!

1949 doğumlu Esat Oktay Yıldıran, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev almıştır. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yaptığı sırada tutuklulara yönelik işkence olaylarının faili olarak görülmektedir. Yıldıran'ın yaptığı işkenceler arasında İstiklal Marşı dinleterek dayak atmak, çıplak şekilde spor yaptırmak, erkeğin cinsel organına ip bağlatarak koşturmak, dışkı yedirmek, tecavüz, kadınlara cinsel işkenceler ve makata cop sokmak gibi uygulamalar vardı. Yıldıran'ın 'Co' adında bir Alman çoban köpeği vardı ve iddialara göre bu köpek mahkumların cinsel organlarını ısırması için eğitilmişti. Ayrıca tüm mahkumlar bu köpeği selamlamakla yükümlüydü. Yıldıran, 22 Ekim 1988 günü eşi ve bir çocuğu ile birlikte bindiği halk otobüsünde suikaste uğrayarak hayatını kaybetti.