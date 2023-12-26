Diyarbakır Cezaevi'ndeki İşkencelerle Anılan Esat Oktay Yıldıran'ın Adının Bir Okula Verilmesi Tepki Çekti!
Diyarbakır Cezaevi'ndeki İşkencelerle Anılan Esat Oktay Yıldıran'ın Adının Bir Okula Verilmesi Tepki Çekti!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/684561/...
İzmir Buca Belenbaşı Köyü'ndeki bir ilkokula, Diyarbakır E Tipi Askeri Cezaevi'nde yaşanan işkencelerin baş faillerinden biri olarak bilinen asker Esat Oktay Yıldıran'ın adı verildi. Okulun adının değiştirilmesine siyasiler tepki gösterdi. Detaylar içerikte!
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İzmir Buca Belenbaşı Köyü'ndeki bir ilkokula, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Diyarbakır E Tipi Askeri Cezaevi'nde yaşanan ve o günlerde Türkiye gündemini epey bir sarsan işkencelerin baş faillerinden biri olarak bilinen asker Esat Oktay Yıldıran'ın adı verildi.
Independent'in aktardığına ve Serbestiyet'in haberine göre Buca Belenbaşı Köyü'nde bulunan Belenbaşı İlkokulu'nun binası yıkılıp tekrar yapıldı. İlkokulun adı da “Şehit Esat Oktay Yıldıran İlkokulu” olarak değiştirildi.
Buca İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, okulun adının değiştirilme törenine ait fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. İsim değişikliği törenine Esat Oktay Yıldıran’ın ailesi, Buca ve Konak ilçelerinin kaymakamı, Buca ilçe milli eğitim müdüü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Ancak okula 1980 döneminde yaşanan işkencelerin faili olarak görülen Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilmesi siyasiler tarafından çok tepki çekti. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Hayrola, 60 kişinin işkenceyle öldürülmesinden sorumlu tutulan birini çocuklarımıza kahraman diye mi tanıtıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi İç Güvenlik Komutanı olarak yüzlerce insanı işkenceden geçiren, en az 30 kişinin ölümüne sebep olan ve insanlık dışı muameleleriyle özellikle Kürt vatandaşlarımızın hafızalarından silinmeyen bir insanın adını bir okula vermek kesinlikle kabul edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da "Bu nasıl bir skandal. Öğrencilerin onun gibi mi olmasını istiyorsunuz?" diye hesap sordu.
Sosyal medyada okulun adının değiştirilmesine gelen tepkiler de birbirinden ayrışıyor. Kimileri Diyarbakır Askeri Cezaevi'ndeki işkencelerle anılan bir askerin okula adının verilmesini rezalet olarak nitelendirirken kimileri de bir bulvara Şeyh Said ismi verilmesini örnek gösteriyor ve misilleme olarak görüyor.
Esat Oktay Yıldıran kimdir?
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