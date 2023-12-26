Fatih Terim Resmen Panathinaikos’ta: İlk Paylaşım Geldi
Fatih Terim Resmen Panathinaikos’ta: İlk Paylaşım Geldi
Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim’i takımın başına getirdiğini açıkladı. Terim de sosyal medyadan yeni kulübüne ‘merhaba’ dedi.
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Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyuruldu.
Açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.
Kulübün resmi Twitter hesabında da Fatih Terim'in "imparator" yazılı fotoğrafıyla birlikte "Yeni dönem, Panathinaikos'a hoşgeldin" notu paylaşıldı.
Fatih Terim de Twitter hesabından uzun süre sonra paylaşımda bulunarak ‘Merhaba Panathinaikos’ yazdı.
Ünlü teknik adamın paylaşımı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu 👇
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Fatih Terim'in de adının karıştığı bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık olayına da gönderme yapıldı 👇
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