Pazarlarda Çin Kestanesi Alarmı: “Zehirleme Riski Var”

Kış aylarının favori yiyeceklerinden kestane pazarlardaki yerini aldı ancak hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanesinin de tezgahlarda bulunması sonrası zabıta ekipleri harekete geçti. İstanbul’da pazar yerlerinde denetim yapıldı. İzmir’de bir pazarcı da Çin kestanesi satarak yakalandı.