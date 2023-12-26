Pazarlarda Çin Kestanesi Alarmı: “Zehirleme Riski Var”
Pazarlarda Çin Kestanesi Alarmı: “Zehirleme Riski Var”
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Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı iddia ediliyordu.
Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.
Pazar alanına gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kestane tezgahından incelenmek üzere numune aldı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceği öğrenildi.
İzmir’in Bire ilçesindeki bir pazarda ise Çin kestanesi satan bir kişi suç üstü yakalandı.
Tire Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça, Çin kestanesinin zehirlenmeye neden olacağını söyleyerek denetimlere devam edeceklerini belirtti.
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İzmir'de yapılan denetimlerden görüntüler
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