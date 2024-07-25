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25 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

25 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.07.2024 - 00:46

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 25 Temmuz Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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2023 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Tuğrulhan Erdemir, CAS’ta devam eden davasını kaybetti ve olimpiyatta kuraya giremeden elendi.

2023 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Tuğrulhan Erdemir, CAS’ta devam eden davasını kaybetti ve olimpiyatta kuraya giremeden elendi.

İsrail'de bir kişinin beyin yiyen amip nedeniyle ölmesi ve bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.

İsrail'de bir kişinin beyin yiyen amip nedeniyle ölmesi ve bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.

24 yıl önce gerçekleşen ve herkesi derinden sarsan Çağla Tuğaltay cinayeti, anne Gülnur Tuğaltay'ın Esra Ezmeci'ye konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. 24 senedir çözülemeyen ve zaman aşımı durdurulan tek cinayet dosyası olma özelliği taşıyan olayda anne Gülnur Tuğaltay katili bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Suçlu ilan edilen anne, hakkındaki suçlamaları yanıtladı.

24 yıl önce gerçekleşen ve herkesi derinden sarsan Çağla Tuğaltay cinayeti, anne Gülnur Tuğaltay'ın Esra Ezmeci'ye konuk olmasıyla yeniden gündeme geldi. 24 senedir çözülemeyen ve zaman aşımı durdurulan tek cinayet dosyası olma özelliği taşıyan olayda anne Gülnur Tuğaltay katili bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Suçlu ilan edilen anne, hakkındaki suçlamaları yanıtladı.

İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir, Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk oldu. Fetişini anlatan Ufuk Beydemir de o sırada durumdan şikayetçi olmasına rağmen tüm tatlılığını koruyan İpek Filiz Yazıcı da güldürdü!

İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir, Melis İşiten'le Zaten Şov programına konuk oldu. Fetişini anlatan Ufuk Beydemir de o sırada durumdan şikayetçi olmasına rağmen tüm tatlılığını koruyan İpek Filiz Yazıcı da güldürdü!

TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Oğuzhan Alpdoğan, bu kez diline radyocuları doladı. Hayatın içinden çektiği videolarla her geçen gün daha da çok kişi tarafından tanınan Alpdoğan, X'te popüler olan videosuyla 'radyocu taklidi' yaptı.

TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Oğuzhan Alpdoğan, bu kez diline radyocuları doladı. Hayatın içinden çektiği videolarla her geçen gün daha da çok kişi tarafından tanınan Alpdoğan, X'te popüler olan videosuyla 'radyocu taklidi' yaptı.
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Adana’da İnşaatta Dengesini Kaybeden İşçi Güvenlik Filesine Düşerek Hayatta Kaldı

Adana’da İnşaatta Dengesini Kaybeden İşçi Güvenlik Filesine Düşerek Hayatta Kaldı

Anne olduktan sonra inzivaya çekilen Eda Ece'den minik kızı Mina'yla poz geldi! Bebeği uyusun diye manifest niyetine poz paylaşan Eda Ece'nin minik kızının tatlılığı kalpleri eritti.

Anne olduktan sonra inzivaya çekilen Eda Ece'den minik kızı Mina'yla poz geldi! Bebeği uyusun diye manifest niyetine poz paylaşan Eda Ece'nin minik kızının tatlılığı kalpleri eritti.

https://onedio.com/haber/o-yan-bakis-nedir-anne-olduktan-sonra-inzivaya-cekilen-eda-ece-den-mina-uyusun-konseptli-manifest-pozu-1236179

https://onedio.com/haber/o-yan-bakis-nedir-anne-olduktan-sonra-inzivaya-cekilen-eda-ece-den-mina-uyusun-konseptli-manifest-pozu-1236179

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gibi ünlü isimler de komisyondan geçen Hayvan Hakları Yasası'na tepki göstermeden edemedi...

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gibi ünlü isimler de komisyondan geçen Hayvan Hakları Yasası'na tepki göstermeden edemedi...

Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı. Türkiye ise 143 ülke arasından 92. oldu!

Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı. Türkiye ise 143 ülke arasından 92. oldu!
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Tarihe geçen birçok gemi faciasında şüphesiz en çok ses getiren filmlere de konu olan Titanic'ti. Enkazı yıllar sonra bulunan Titanic, popüler kültürde kendine yer edinmişti. Avustralya'da yıllar sonra bulunabilen bir geminin enkazı da tüm dünyayı şoke etmeyi başardı.

Tarihe geçen birçok gemi faciasında şüphesiz en çok ses getiren filmlere de konu olan Titanic'ti. Enkazı yıllar sonra bulunan Titanic, popüler kültürde kendine yer edinmişti. Avustralya'da yıllar sonra bulunabilen bir geminin enkazı da tüm dünyayı şoke etmeyi başardı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına diziyle ve karakteriyle ilgili itiraflarda bulundu.
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