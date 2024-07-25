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"Çok Mesaj Geliyor" Dedi, Çoraplarını Giydi: Radyocuları İşte Böyle Tiye Aldı!

"Çok Mesaj Geliyor" Dedi, Çoraplarını Giydi: Radyocuları İşte Böyle Tiye Aldı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 23:45

TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Oğuzhan Alpdoğan, bu kez diline radyocuları doladı. Hayatın içinden çektiği videolarla her geçen gün daha da çok kişi tarafından tanınan Alpdoğan, X'te popüler olan videosuyla 'radyocu taklidi' yaptı.

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TikTok'çunun "Çok yoğun bir mesaj kutusuyla beraberim" diyerek başladığı videoda Alpdoğan elinde tesbihiyle fazlasıyla rahat bir şekilde mikrofon başında oturuyor.

Ancak hepsi bu kadarla sınırlı değil. Bir yandan da -rengi önemli- beyaz çoraplarını giyen fenomen, bir yandan çoraplarını giyerek diğer yandan da "Ankara'dan Ferit yazmış" diyerek asla ve asla mesaj okumuyor!

Ancak hepsi bu kadarla sınırlı değil. Bir yandan da -rengi önemli- beyaz çoraplarını giyen fenomen, bir yandan çoraplarını giyerek diğer yandan da "Ankara'dan Ferit yazmış" diyerek asla ve asla mesaj okumuyor!

Elbette radyocuların böyle hareketlerde bulunmadığı ortada. Ama Alpdoğan güzel bir mizah yaratarak 'alternatif bir senaryo' ortaya koymuş.

Elbette radyocuların böyle hareketlerde bulunmadığı ortada. Ama Alpdoğan güzel bir mizah yaratarak 'alternatif bir senaryo' ortaya koymuş.

'Radyocu mizahı' yapan Alpdoğan'ın bu videosuna kimileri diğer radyocuların da 'gerçek'liğini sorguladı, kimileri ise bu videonun yalnızca bir mizah ürünü olduğunu zaten kabul etti. İşte o yorumlardan bazıları:

'Radyocu mizahı' yapan Alpdoğan'ın bu videosuna kimileri diğer radyocuların da 'gerçek'liğini sorguladı, kimileri ise bu videonun yalnızca bir mizah ürünü olduğunu zaten kabul etti. İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Art Ankara

Bu eleman komik değil yazmış biri evet videolarını izleyince anıra anıra gülmüyorsun ama adamın gözlem gücü muazzam, yaptığı her tiplemeyi o kadar gerçekçi y... Devamını Gör