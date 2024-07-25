"Çok Mesaj Geliyor" Dedi, Çoraplarını Giydi: Radyocuları İşte Böyle Tiye Aldı!

TikTok'ta çektiği videolarla adını duyuran Oğuzhan Alpdoğan, bu kez diline radyocuları doladı. Hayatın içinden çektiği videolarla her geçen gün daha da çok kişi tarafından tanınan Alpdoğan, X'te popüler olan videosuyla 'radyocu taklidi' yaptı.