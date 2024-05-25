25 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Nagehan Alçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. İsim vermeden eski eski Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef aldığı iddia edilen paylaşımında "Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…" yorumunu yaptı. Alçı ve Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçen sene sona erdirmişti.
Rapçi Nicki Minaj, sosyal medya paylaşımlarına göre bagajıyla ilgili bir olay nedeniyle Hollanda'da polis tarafından gözaltına alındı.
Seslendirdiği "Tiryakinim" şarkısıyla Dünya Viral Listesi’nde zirveye yerleşen Bayhan, geçtiğimiz günlerde de rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. "Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılan şarkıcı, ünlü olmasını sağlayan Popstar'la ilgili itirafta bulundu.
Kenan Doğulu, katıldığı bir programda 17 yıl sonra Eurovision hakkında itiraflarda bulundu.
Berfu Yenenler, magazin sunucusu Arto'nun kendisine söylediği "Bu şişman toraman olmasa ne yapacaktın?" cümlelerine tiye aldığı videosuyla cevap verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Modacı Muammer Ketenci'nin Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyen CZN Burak için yaptığı yorum dillere düştü.
Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Mert Demir'in Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisinden önce ve sonraki sahne fiyatı arasında dağlar kadar fark varmış. Gelin Demir'in sahne fiyatı önce neymiş şimdi ne olmuş birlikte bakalım!
Tiryakinim şarkısıyla yıllar önce adım attığı müzik sektöründe yeniden zirveye yerleşen Bayhan bu sefer de şarkıyı Hülya Avşar ile seslendirdi!
Sunduğu realite programıyla adından bahsettiren Berfu Yenenler sık sık ettiği laflarla dillere düşüyor. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın programına katılan Yenenler'in evlilik ve çocuk yapmak akkındaki sözleri yine gündem oldu!
MasterChef Türkiye yarışmasının güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu'nun aşk hayatı bir kez daha gündem yarattı. Ünlü şefin adı, bir mekanda genç oyuncuyla görüntülendikten sonra Ayşe Özyılmazel'le aşk iddialarına karışmıştı. Millet koşun, dedikodular doğru çıktı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın