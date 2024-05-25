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Nicki Minaj Hollanda Havaalanında Uyuşturucu Taşıma Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Nicki Minaj Hollanda Havaalanında Uyuşturucu Taşıma Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
25.05.2024 - 22:10

Rapçi Nicki Minaj, sosyal medya paylaşımlarına göre bagajıyla ilgili bir olay nedeniyle Hollanda'da polis tarafından gözaltına alındı.

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ABD'li ünlü rapçi Nicki Minaj, valizinde yasaklı madde bulundurduğu iddiası ile Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ABD'li ünlü rapçi Nicki Minaj, valizinde yasaklı madde bulundurduğu iddiası ile Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Cumartesi akşamı Manchester'da sahne almayı planlayan ünlü rapçi, Instagram hesabında yaşanan olayları paylaştı ve gösteriye gitmesinin engellendiğini söyledi.

Cumartesi akşamı Manchester'da sahne almayı planlayan ünlü rapçi, Instagram hesabında yaşanan olayları paylaştı ve gösteriye gitmesinin engellendiğini söyledi.

Minaj, "Her şey başarısız olduktan sonra bir turu sabote etmek için insanlara çok para ödendiğinde böyle olur. Yaptıkları her şey yasadışı" açıklamalarında bulundu.

Minaj, "Her şey başarısız olduktan sonra bir turu sabote etmek için insanlara çok para ödendiğinde böyle olur. Yaptıkları her şey yasadışı" açıklamalarında bulundu.

İşte Nicki Minaj'ın paylaşımı 👇🏻

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