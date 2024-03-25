25 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanı Jennifer Lopez, şu sıralar 24 Mayıs'ta çıkacak olan filmi "Atlas" ile gündemdeydi. 54 yaşındaki Jlo, başarılı bir sanatçı ve oyuncu olmasının yanı sıra topluma örnek davranışlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise 6 yıl önce çekilen bir videosunun gündeme tekrardan gelmesiyle, "kaba" ve "iğrenç" olarak nitelendirildi.
2. Amerikalı ünlü manken ve iş insanı Kendall Jenner'ın namını duymayanlar varsa anlatalım: kendisi 13 yaşında moda dünyasına adım attı ve şimdi ise dünyanın en başarılı ve en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Fendi, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana gibi birçok markayla yaptığı işbirliğiyle ve yer aldığı defilelerle güzelliğini ve başarısını kanıtladı. Her geçen gün daha da güzelleşen ünlü manken estetiğini Instagram'da yansıtmayı biliyor. Bakalım 2014'ten bu güne Kendall Jenner'ın Instagram'ı neymiş ne olmuş?
3. Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney'den bugün katıldığı Pınar Kerimoğlu'nun Youtube kanalında aşk hayatına dair dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
4. Selim Gülgören, 2000'li yıllarda Türk müzik piyasasında şarkılarıyla epey sevilen bir isimdi. Özellikle çıkardığı 'İstanbul Bana Dar' ve 'Cennet' şarkıları hâlâ onun en önemli çalışmalarından. Son dönemde gündemde pek fazla göremediğimiz şarkıcı, Ramazan ayında alkol şişeleriyle paylaşım yapanlara ateş püskürdü.
5. Sosyal medya Mabel Matiz'in yazdığı ve bestelediği, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği "Lan" şarkısıyla çalkalanıyor. Tüm sevgililere gün doğuran ve hikayelerden postlara, reelslardan tutun da tüm sosyal medyada yankı uyandıran "Lan" şarkısına yorumlar gelmeye devam ediyor. Hem adı "Lan" olan hem de içinde sıklıkla "lan" kelimesi geçen şarkıya olumsuz bir eleştiride bulunan sosyal medya kullanıcısına, Mabel Matiz dayanamadı ve cevap verdi.
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6. Dilan Polat olaylarıyla gündemden düşmeyen Banu Parlak bu sefer de bambaşka bir olayla gündemde! Banu Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği "Drago" adlı alabai cinsi köpeği, sitedeki komşularının köpeğine saldırdı. Yoğun bakıma kaldırılan "Leo" isimli köpek hayatını kaybetti!
7. Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Başlangıçta ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bu ilişki evlilik yolunda adım adım gitmeye devam ederken, düğün tarihleri belli olmuş! Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre bu yaz davullu zurnalı düğünümüz var!
8. Beyaz perdenin yakışıklı aktörü Henry Cavill paylaştığı her an olay yaratan şanslı sevgilisi Natalie Viscuso ile Lonrda'da görüntülendi.
9. Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın usta ismi, kıymetli oyuncu Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzecek bir paylaşımlarda bulunurken bu defa sağlık durumunun iyiye gittiği haberini verdi.
10. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen usta ismin eşi Jülide Kural, uyutulan Kadir İnanır'ın son durumu hakkında açıklama yaptı!
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11. Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, son zamanlarda estetik sonucu geçirdiği değişimle magazinin gündemindeydi. Kendisinin son halini beğenmeyenler olduğu gibi açıklamalarından da rahatsız olan hayranlarına, Megan Fox'tan bir şoke eden itiraf daha geldi! Fox'un meme estetiği yaptırırken doktordan isteği dumur etti.
12. OnlyFans fenomeni Merve Taşkın sevgilisinden gördüğü şiddetinin korkunç detaylarını anlatarak gündeme bomba damga vurdu. Vücudundaki ciddi yaraları paylaşan Taşkın'ın iç acıtan paylaşımlarına insanlık dışı yorumlar geldi!
13. Amerikalı aktris, model ve yapımcı Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benjamin Levi Madden ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Mahremiyetlerine fazlasıyla önem veren ünlü yıldız ve eşi Raddix isimli kızlarını 2019'da kucaklarına almışlardı. Şimdi de bir erkek bebek dünyaya geldi.
14. Netflix'teki film serisi ile milyonların sevgilisi haline gelmişti; eski halinden eser kalmadı! Dünyaca ünlü oyuncu Noah Centineo'nun son hali sevenlerini bi' hayli şaşırttı...
15. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Son olarak Kanal D'nin final yapan dizisi Veda Mektubu'nda rol alan Yeşilçay, şimdilerde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Bir magazin sayfasının 30 günde 17 kilo verdiğini yazdığını görünce dayanamayan ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiğini açıkladı.
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16. 90'lı yılların beğenilen müzisyeni Tayfun Duygulu, bu kez de yaptığı bir açıklama ile gündem oldu. Duygulu, kendisinin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediğini düşünüyor.
17. Galatasaray'ın gözde oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Müzik dünyasına girme kararı alan Wanda Nara'nın yeni çektiği klibinden yayınladığı pozlar kısa sürede yorum topladı.
18. Gossip Girl dizisinde canlandırdığı yakışıklı karakter Chuck Bass ile akıllara kazınan oyuncu Ed Westwick, Ocak ayında sevgilisine ettiği evlenme teklifi ile gündemi sallamıştı. Çift geçtiğimiz gün aile ve arkadaşları arasında düzenlendikleri bir etkinlikte yüzük taktı.
19. Her haliyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'yle yaptığı her paylaşımda babalığın kendisine çok yakıştığını kanıtlıyor. Yakışıklı oyuncunun sahilden paylaştığı baba-oğlu pozu ve açıklaması bir kez daha hayran bıraktı...
20. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı için sosyal medyada bilet almak isteyen bir kullanıcı bilet satan kişiyle konuşmasını yayınladı. Bunu gören Hasan Can Kaya da takipçisini uyardı.
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