Şarkıcı Selim Gülgören Ramazan Ayında Yapılan Alkollü Paylaşımlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Şarkıcı Selim Gülgören Ramazan Ayında Yapılan Alkollü Paylaşımlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Selim Gülgören, 2000'li yıllarda Türk müzik piyasasında şarkılarıyla epey sevilen bir isimdi. Özellikle çıkardığı 'İstanbul Bana Dar' ve 'Cennet' şarkıları hâlâ onun en önemli çalışmalarından. Son dönemde gündemde pek fazla göremediğimiz şarkıcı, Ramazan ayında alkol şişeleriyle paylaşım yapanlara ateş püskürdü.
Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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2000'li yılların sevilen popçusu Selim Gülgören, 'İstanbul Bana Dar' ve 'Cennet' şarkıları ile müzik piyasasında yer etmiş isimlerden.
Şarkıcılığının yanı sıra aynı zamanda 'Baba Ocağı' dizisinde Burak Özçivit ile birlikte rol almış.
Ancak son zamanlarda ses getiren bir çalışma yapmaması nedeniyle gündemde değildi.
Geçtiğimiz yıl paylaştığı videoda 'Burası müslüman bir ülke' çıkışı ile sosyal medyadan epey tepki toplamıştı.
Şimdi ise Ramazan ayında ellerinde alkol şişeriyle dolaşan gençlere ateş püskürdü.
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"Hayatımda saygısızlık yapıp ramazan ayında elimde içki şişeleriyle buralarda gezmedim." diyerek tepki gösterdi.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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