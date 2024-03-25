Şarkıcı Selim Gülgören Ramazan Ayında Yapılan Alkollü Paylaşımlara Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Selim Gülgören, 2000'li yıllarda Türk müzik piyasasında şarkılarıyla epey sevilen bir isimdi. Özellikle çıkardığı 'İstanbul Bana Dar' ve 'Cennet' şarkıları hâlâ onun en önemli çalışmalarından. Son dönemde gündemde pek fazla göremediğimiz şarkıcı, Ramazan ayında alkol şişeleriyle paylaşım yapanlara ateş püskürdü.

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