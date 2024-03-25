Şarkıyı Zeynep Bastık'a Verdi Diye Olay Çıkan Mabel Matiz'in "Lan" Demesinden Rahatsız Olanlara İkonik Cevabı

Sosyal medya Mabel Matiz'in yazdığı ve bestelediği, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Lan' şarkısıyla çalkalanıyor. Tüm sevgililere gün doğuran ve hikayelerden postlara, reelslardan tutun da tüm sosyal medyada yankı uyandıran 'Lan' şarkısına yorumlar gelmeye devam ediyor. Hem adı 'Lan' olan hem de içinde sıklıkla 'lan' kelimesi geçen şarkıya olumsuz bir eleştiride bulunan sosyal medya kullanıcısına, Mabel Matiz dayanamadı ve cevap verdi.