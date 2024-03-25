Şarkıyı Zeynep Bastık'a Verdi Diye Olay Çıkan Mabel Matiz'in "Lan" Demesinden Rahatsız Olanlara İkonik Cevabı
Şarkıyı Zeynep Bastık'a Verdi Diye Olay Çıkan Mabel Matiz'in "Lan" Demesinden Rahatsız Olanlara İkonik Cevabı
Sosyal medya Mabel Matiz'in yazdığı ve bestelediği, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Lan' şarkısıyla çalkalanıyor. Tüm sevgililere gün doğuran ve hikayelerden postlara, reelslardan tutun da tüm sosyal medyada yankı uyandıran 'Lan' şarkısına yorumlar gelmeye devam ediyor. Hem adı 'Lan' olan hem de içinde sıklıkla 'lan' kelimesi geçen şarkıya olumsuz bir eleştiride bulunan sosyal medya kullanıcısına, Mabel Matiz dayanamadı ve cevap verdi.
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Tüm yazdığı şarkılar, seslendirdiği parçalar ve elinden çıkan her işiyle büyük bir kitleyi yerlerde sürükleyen, güçlü sesine ve duruşuna hayranlık duyduğumuz Mabel Matiz sosyal medyada en sevilen isimlerden biri diyebiliriz.
Hem saçı, hem giyimi, hem de müzik klipleri için düşünecek olursak bambaşka bir tarza sahip olduğunun da hepimiz farkındayız.
Farklı bir duruş derken yalnızca giyimi ve kuşamından değil; sosyal medya kullanımı, hal ve hareketlerinden de bahsediyoruz.
Mabel Matiz son olarak Zeynep Bastık'a verdiği "Lan" şarkısıyla gündemde geldi.
Şarkıyı Zeynep Bastık seslendirse de yeni hit olan "Lan" aslında hepimizin bildiği gibi Mabel Matiz'in elinden çıktı.
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"Keşke sen söyleseydin" yorumları kesilmezken, yapay zekayı kullananlar "Lan"ı Mabel Matiz'e söylenerek üstüne bir de içlendiler.
Mabel Matiz hepimize rahat bir nefes aldıracak o hamleyi yaparak konserinde canlı canlı "Lan" söyledi.
Diğer bir yandan şarkıda "Lan" kelimesinin çok fazla kulak tırmaladığını düşünenler ve eleştirenler de oldu.
Mabel Matiz ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve kendi tarzında bir cevap vererek herkesi güldürdü.
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