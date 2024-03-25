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Şarkıyı Zeynep Bastık'a Verdi Diye Olay Çıkan Mabel Matiz'in "Lan" Demesinden Rahatsız Olanlara İkonik Cevabı

Şarkıyı Zeynep Bastık'a Verdi Diye Olay Çıkan Mabel Matiz'in "Lan" Demesinden Rahatsız Olanlara İkonik Cevabı

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 15:52

Sosyal medya Mabel Matiz'in yazdığı ve bestelediği, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Lan' şarkısıyla çalkalanıyor. Tüm sevgililere gün doğuran ve hikayelerden postlara, reelslardan tutun da tüm sosyal medyada yankı uyandıran 'Lan' şarkısına yorumlar gelmeye devam ediyor. Hem adı 'Lan' olan hem de içinde sıklıkla 'lan' kelimesi geçen şarkıya olumsuz bir eleştiride bulunan sosyal medya kullanıcısına, Mabel Matiz dayanamadı ve cevap verdi.

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Tüm yazdığı şarkılar, seslendirdiği parçalar ve elinden çıkan her işiyle büyük bir kitleyi yerlerde sürükleyen, güçlü sesine ve duruşuna hayranlık duyduğumuz Mabel Matiz sosyal medyada en sevilen isimlerden biri diyebiliriz.

Tüm yazdığı şarkılar, seslendirdiği parçalar ve elinden çıkan her işiyle büyük bir kitleyi yerlerde sürükleyen, güçlü sesine ve duruşuna hayranlık duyduğumuz Mabel Matiz sosyal medyada en sevilen isimlerden biri diyebiliriz.

Mabel isimli ilk albümünün ardından yıllardır sayısız iş yapan ve her işiyle dillere pelesenk olan ve başarı üstüne başarı elde eden Mabel Matiz, 2023'e 'Müphem', 'Düldül' ve 'Fan' ile damgasını vurmuştu.

Hem saçı, hem giyimi, hem de müzik klipleri için düşünecek olursak bambaşka bir tarza sahip olduğunun da hepimiz farkındayız.

Hem saçı, hem giyimi, hem de müzik klipleri için düşünecek olursak bambaşka bir tarza sahip olduğunun da hepimiz farkındayız.

Sahnelerinde de aynı özen ve dikkatle dinleyicilerinin karşısına geçtiğini biliyoruz. Bu konuda kendisine oldukça hayranız zaten.

Farklı bir duruş derken yalnızca giyimi ve kuşamından değil; sosyal medya kullanımı, hal ve hareketlerinden de bahsediyoruz.

Farklı bir duruş derken yalnızca giyimi ve kuşamından değil; sosyal medya kullanımı, hal ve hareketlerinden de bahsediyoruz.

Kendisi Altın Kelebek'ten kazandığı ödülleri son ödül töreni gecesinde malum internet sitesi üzerinden satışa koymuş ve 5 TL fiyat biçmişti. Herkes Matiz'in bu hareketini konuşmuştu!

Mabel Matiz son olarak Zeynep Bastık'a verdiği "Lan" şarkısıyla gündemde geldi.

Mabel Matiz son olarak Zeynep Bastık'a verdiği "Lan" şarkısıyla gündemde geldi.

8 Mart'ta yayınlanan 'Lan' şarkısı sosyal medyayı resmen kavurup geçti. Bir fırtına misali esen ve herkesin dinleyip söylemeye başladığı 'Lan', müzik listelerinde hızlı bir şekilde Top50'lere girdi bile.

Şarkıyı Zeynep Bastık seslendirse de yeni hit olan "Lan" aslında hepimizin bildiği gibi Mabel Matiz'in elinden çıktı.

Şarkıyı Zeynep Bastık seslendirse de yeni hit olan "Lan" aslında hepimizin bildiği gibi Mabel Matiz'in elinden çıktı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıyı arkadaşı Zeynep Bastık'a verdi diye de tüm hayranlarından tepki görmüştü Matiz.

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"Keşke sen söyleseydin" yorumları kesilmezken, yapay zekayı kullananlar "Lan"ı Mabel Matiz'e söylenerek üstüne bir de içlendiler.

"Keşke sen söyleseydin" yorumları kesilmezken, yapay zekayı kullananlar "Lan"ı Mabel Matiz'e söylenerek üstüne bir de içlendiler.

Sosyal medyada isyan bayrakları çekilmeye başlanmıştı ki...

Mabel Matiz hepimize rahat bir nefes aldıracak o hamleyi yaparak konserinde canlı canlı "Lan" söyledi.

Mabel Matiz hepimize rahat bir nefes aldıracak o hamleyi yaparak konserinde canlı canlı "Lan" söyledi.

Performansı görenler 'gözüm açık gitmeyeceğim' yorumlarında bulundu.

Diğer bir yandan şarkıda "Lan" kelimesinin çok fazla kulak tırmaladığını düşünenler ve eleştirenler de oldu.

Diğer bir yandan şarkıda "Lan" kelimesinin çok fazla kulak tırmaladığını düşünenler ve eleştirenler de oldu.
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'Başıma bir iş gelmeyecekse “lan” çok kulağımı tırmalıyor”yar”falan deseydin ya pop şarkılarda trap gibi yazılmaya başlanacaksa işimiz var.'

Mabel Matiz ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve kendi tarzında bir cevap vererek herkesi güldürdü.

Mabel Matiz ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve kendi tarzında bir cevap vererek herkesi güldürdü.
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'Ne diyon lan'

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