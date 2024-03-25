Nurgül Yeşilçay Hakkında Çıkan 30 Günde 17 Kilo Verdiği Haberlerini Görünce Nasıl Kilo Verdiğini Açıkladı!
Nurgül Yeşilçay Hakkında Çıkan 30 Günde 17 Kilo Verdiği Haberlerini Görünce Nasıl Kilo Verdiğini Açıkladı!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Son olarak Kanal D'nin final yapan dizisi Veda Mektubu'nda rol alan Yeşilçay, şimdilerde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Bir magazin sayfasının 30 günde 17 kilo verdiğini yazdığını görünce dayanamayan ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiğini açıkladı.
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Uzun yıllardır ekranda rol aldığı her yapımla kendine hayran bırakan ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medyanın dikkat çeken yüzlerinden bir tanesi.
Tabii Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak rol aldığı Veda Mektubu dizisindeki rolleri de hep çok konuşuldu.
Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 3,8 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay, çektiği komik ve altında gönderme yatan videolarla dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu diğer bir yandan verdiği kilolarla gündeme geliyor.
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Yeşilçay çıkan haberi görünce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "30 günde 17 kilo verilmez kızlar!" dedi ve gerçekleri anlattı.
Peki Nurgül Yeşilçay nasıl kilo vermiş?
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