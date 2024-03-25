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Nurgül Yeşilçay Hakkında Çıkan 30 Günde 17 Kilo Verdiği Haberlerini Görünce Nasıl Kilo Verdiğini Açıkladı!

Nurgül Yeşilçay Hakkında Çıkan 30 Günde 17 Kilo Verdiği Haberlerini Görünce Nasıl Kilo Verdiğini Açıkladı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 13:02

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Son olarak Kanal D'nin final yapan dizisi Veda Mektubu'nda rol alan Yeşilçay, şimdilerde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Bir magazin sayfasının 30 günde 17 kilo verdiğini yazdığını görünce dayanamayan ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiğini açıkladı.

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Uzun yıllardır ekranda rol aldığı her yapımla kendine hayran bırakan ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medyanın dikkat çeken yüzlerinden bir tanesi.

Uzun yıllardır ekranda rol aldığı her yapımla kendine hayran bırakan ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medyanın dikkat çeken yüzlerinden bir tanesi.

Rol aldığı sayısız yapım var elbette. Ancak 1998 yılında İkinci Bahar ile adım attığı oyunculuk kariyerinde Asmalı Konak, Belalı Baldız, Aşk ve Ceza gibi işler, ünlü oyuncunun yıldızının parladığı yapımlar olarak hafızalarımıza kazındı.

Tabii Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak rol aldığı Veda Mektubu dizisindeki rolleri de hep çok konuşuldu.

Tabii Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak rol aldığı Veda Mektubu dizisindeki rolleri de hep çok konuşuldu.

Oyunculuk konusundaki yeteneğini ekranlarda yansıtmasının yanı sıra, Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabına girecek olursanız bir mizah sayfasında görebileceğiniz videolara şahit olacaksınız.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 3,8 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay, çektiği komik ve altında gönderme yatan videolarla dikkat çekiyor.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve 3,8 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay, çektiği komik ve altında gönderme yatan videolarla dikkat çekiyor.

Gündemde yaşananlara, yeni neslin yarattığı algılara ve kaygılara, aynı dönem çalıştığı oyuncuların tavırlarına kadar pek çok konuyu bu şekilde sosyal medyaya yansıtmaktan hiç çekinmiyor.

Ünlü oyuncu diğer bir yandan verdiği kilolarla gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu diğer bir yandan verdiği kilolarla gündeme geliyor.

Son dönemde oldukça fit bir görüntüye sahip olan Nurgül Yeşilçay'ın 30 günde 17 kilo verdiğine ilişkin haberler ortaya çıkmaya başladı.

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Yeşilçay çıkan haberi görünce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "30 günde 17 kilo verilmez kızlar!" dedi ve gerçekleri anlattı.

Yeşilçay çıkan haberi görünce sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "30 günde 17 kilo verilmez kızlar!" dedi ve gerçekleri anlattı.

'30 günde 17 kilo verilmez kızlar! 2 yılda 15 kilo! Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun, vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun.'

Peki Nurgül Yeşilçay nasıl kilo vermiş?

Peki Nurgül Yeşilçay nasıl kilo vermiş?

Aralıklı oruç ile.

'Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.'

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