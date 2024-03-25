Nurgül Yeşilçay Hakkında Çıkan 30 Günde 17 Kilo Verdiği Haberlerini Görünce Nasıl Kilo Verdiğini Açıkladı!

Rol aldığı sayısız yapım var elbette. Ancak 1998 yılında İkinci Bahar ile adım attığı oyunculuk kariyerinde Asmalı Konak, Belalı Baldız, Aşk ve Ceza gibi işler, ünlü oyuncunun yıldızının parladığı yapımlar olarak hafızalarımıza kazındı.