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Ünlülerin Bayram Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsam" Diyeceksiniz

Ünlülerin Bayram Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsam" Diyeceksiniz

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 11:00

Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşırken bayram programları elbette merak konusu. Pek çok ünlü isim bayramda sahnelerde sevenleri ile buluşacak. Çıktıkları mekanlarda eğlencenin dibine vuracak olan ünlülerin sahne ücretleri de belli oldu. Aman dikkat, görünce küçük dilinizi yutabilirsiniz.

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Ramazan Bayramı kapıda. 1 ay boyunca oruç tutanlar, Ramazan Bayramı'nı da sabırsızlıkla bekliyor.

Ramazan Bayramı kapıda. 1 ay boyunca oruç tutanlar, Ramazan Bayramı'nı da sabırsızlıkla bekliyor.

Manevi olarak ayrı bir duygu oluşturmasının yanı sıra, vatandaşlar bir diğer yandan Ramazan Bayramı için plan yapmaya başladı. Resmi tatillerini en güzel şekilde değerlendirmek istiyorlar.

10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde ünlü isimler de her yıl olduğu gibi dinleyicilerini sahnede karşılayacak.

10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde ünlü isimler de her yıl olduğu gibi dinleyicilerini sahnede karşılayacak.

Hem Türkiye'deki, hem de Kıbrıs'taki otellerde ve mekanlarda sahne almak için anlaşmalarını sağlayan ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Bu ücretleri görmeye hazır değilseniz önce bir oturup soluklanmanızı tavsiye ederiz!

1. Funda Arar

1. Funda Arar

Kıbrıs

1.5 milyon TL.

2. Linet

2. Linet

Antalya, İstanbul, Batum

5 milyon TL

3. Aşkın Nur Yengi

3. Aşkın Nur Yengi

Kıbrıs, Antalya

4 milyon TL

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4. Zara

4. Zara

Kıbrıs

1 milyon TL

5. İrem Derici

5. İrem Derici

İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece

1 milyon 800 bin TL

6. Melek Mosso

6. Melek Mosso

Kıbrıs

5 milyon TL

7. Koray Avcı

7. Koray Avcı

Koray Avcı

2 milyon TL

8. Derya Bedavacı

8. Derya Bedavacı

Kıbrıs, İstanbul, Almanya

3.5 milyon TL

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9. Alişan

9. Alişan

Kıbrıs, Alanya

2 milyon 750 bin TL

10. Deniz Seki

10. Deniz Seki

Antalya 

1 milyon TL

11. Sinan Özen

11. Sinan Özen

Kıbrıs

600 bin TL

12. Gülşen

12. Gülşen

İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin

10 milyon TL.

13. Candan Erçetin

13. Candan Erçetin

Antalya

2 milyon TL

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14. Aleyna Tilki

14. Aleyna Tilki

Kıbrıs

1 milyon TL

15. Yıldız Tilbe

15. Yıldız Tilbe

İstanbul, Kıbrıs

4 milyon TL

16. Ebru Gündeş

16. Ebru Gündeş

Kıbrıs, Antalya

7 milyon TL

17. Ajda Pekkan

17. Ajda Pekkan

Kıbrıs

8.5 milyon TL

18. Sibel Can

18. Sibel Can

Kıbrıs, Antalya

7 milyon TL

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19. Şevval Sam

19. Şevval Sam

Kıbrıs

1.5 milyon TL

20. Bülent Ersoy

20. Bülent Ersoy

Mersin, İstanbul, Dubai

5.3 milyon TL

21. Özcan Deniz

21. Özcan Deniz

Kıbrıs, Antalya

4 milyon TL

22. Serkan Kaya

22. Serkan Kaya

Kıbrıs, İstanbul

3.5 milyon TL

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