Ünlülerin Bayram Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsam" Diyeceksiniz
Ünlülerin Bayram Sahnelerinden Alacakları Paraları Duyunca "Keşke Şarkıcı Olsam" Diyeceksiniz
Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşırken bayram programları elbette merak konusu. Pek çok ünlü isim bayramda sahnelerde sevenleri ile buluşacak. Çıktıkları mekanlarda eğlencenin dibine vuracak olan ünlülerin sahne ücretleri de belli oldu. Aman dikkat, görünce küçük dilinizi yutabilirsiniz.
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Ramazan Bayramı kapıda. 1 ay boyunca oruç tutanlar, Ramazan Bayramı'nı da sabırsızlıkla bekliyor.
10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde ünlü isimler de her yıl olduğu gibi dinleyicilerini sahnede karşılayacak.
1. Funda Arar
2. Linet
3. Aşkın Nur Yengi
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4. Zara
5. İrem Derici
6. Melek Mosso
7. Koray Avcı
8. Derya Bedavacı
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9. Alişan
10. Deniz Seki
11. Sinan Özen
12. Gülşen
13. Candan Erçetin
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14. Aleyna Tilki
15. Yıldız Tilbe
16. Ebru Gündeş
17. Ajda Pekkan
18. Sibel Can
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19. Şevval Sam
20. Bülent Ersoy
21. Özcan Deniz
22. Serkan Kaya
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